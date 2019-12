Jesper i Ungarn: Godt at se tingene udefra

Jesper Hansen Fredag, 27. december 2019 - 09:15

Jesper Kunuk Egede, der stammer fra Narsaq, udlever nu på fjerde år drømmen om at bo i den ungarske hovedstad Budapest.

- Jeg er freelancer og arbejder med tekster og oversættelser til marketingbrug, så det er ikke så afgørende, hvor jeg bor. Så jeg benytter chancen til at leve og bo i Budapest, som jeg elsker. Budapest er verdens smukkeste by, og ungarerne minder rigtig meget om grønlænderne.

På godt og ondt

- Det er godt at komme væk og se tingene udefra og ikke blot fra Grønland eller Danmark. Ungarn har været under tyrkisk, østrigsk og russisk styre i ca. 400 år. De ved, hvordan det er at kæmpe for at være herre i eget hus – på godt og ondt.

Den største udfordring er sproget:

- Ungarsk er sammen med finsk og estisk nogle af de sværeste sprog i Europa. Men jeg prøver.

Google Maps/Jesper Hansen

Jesper Kunuk Egede er i dag 53 år, men har endnu ikke afgjort, om Ungarn bliver endestationen.

- Jeg har flyttet frem og tilbage mellem Grønland og Europa en del gange, så vi får se. Men bare så ingen er i tvivl: Jeg savner familien og fjeldene.