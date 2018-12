Jeremiassen opfordres til Canada-rejse

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 18. december 2018 - 09:25

På et møde den 6. december opfordrede Naalakkersuisut Nikkulaat Jeremiassen at tage på en orienteringsrejse til Canada. Her skal han, hvis han tager afsted, tale med canadierne omkring forvaltningen af narhvaler.

Det virker dog ikke til, at det er noget, der ligger langt fremme i Naalakkersuisoq for Fangsts prioriteringer.

- Nikkulaat Jeremiassen oplyser, at det er korrekt, at opfordringen er givet. Dog har han foreløbigt ikke prioriteret opfordringen og forventer ikke at gøre det inden for den nærmeste fremtid, skriver Departementet for Fangst i en mail.

Departementet oplyser, at hensigten, hvis Nikkulaat Jeremiassen tager afsted, er at tale med de regionale regeringer i Nunavik og Nunavut.

Samtidig er man fra departementets side klar over, at kvoterne vedtages på føderalt niveau i Canada og ikke ude i de regionale regeringer.

Ingen meldinger om fangst

Det var på samme møde den 6. december, at man besluttede at hæve kvoten for narhvaler med 20 i Melvillebugten og 20 i Diskobugten.

Departementet oplyser, at der indtil videre ikke er fanget nogen narhvaler på de ekstra kvoter, der er blevet givet.

Hvis de ekstra kvoter skal bruges, skal narhvalerne fanges inden året er omme.