Jeppe Kofod tilbageviser kritik om arktisk strategi

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Søndag, 20. oktober 2019 - 08:18

Arbejdet med en ny arktisk strategi går efter planen. Den bliver også lavet i fælles forståelse mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc) til Det Færøske Nyhedsbureau.



Efter redegørelsesdebatten i folketinget 9. oktober rettede folketingsmedlemmerne Martin Lidegaard (R) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) kritik mod Udenrigsministeriet. De mente, at der er brug for, at arbejdet med den arktiske strategi involverer flere politikere, inden der bliver slået søm i, som de udtrykte sig.



Den kritik afviser udenrigsminister Jeppe Kofod.



- Den kritik rammer helt ved siden af. Det gør den virkelig. Sagen er jo, at vi har en arktisk strategi, der løber til udgangen af 2020. Arbejdet med den nye strategi er efter planen og i fælles forståelse i rigsfællesskabet sat i gang på arbejdsniveau i de tre rigsdele, siger Jeppe Kofod.

Politisk inddragelse næste år

2021 nærmer sig med hastige skridt, og derfor er folketingspolitikerne begyndt at blive bekymrede for tidsplanen, når kun embedsmænd og ikke de færøske og grønlandske politikere er blevet involveret endnu.

Aaja Chemnitz Larsen siger, at der i Grønland ikke er lagt temaer og indhold, og det så man gerne blive gjort, fordi den nuværende strategi udløber i 2020.



Jeppe Kofod er glad for den store interesse for den kommende strategi, men han er lidt uforstående for kritikken.



- Nu er processen ved at være klar til politisk inddragelse. Vi regner med at starte den brede inddragelse i det nye år i tæt samarbejde mellem de tre rigsdele. Så kritikken er ærlig talt noget malplaceret, siger Jeppe Kofod.



Han vil dog ikke sætte en dato på, hvornår færøske og grønlandske politikere bliver inddraget.



- Det aftaler vi mellem de tre rigsdele. Som sagt, så vil der ske en bred inddragelse i starten af det nye år af politikere, interessenter, forskere og erhvervsliv, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Et stærkt

rigsfællesskab baseret på ligeværdighed, tillid og respekt er en klar prioritet for den nye danske regering og for mig personligt, erklærer Jeppe Kofod.

Forløber efter planen

Ifølge Jeppe Kofod er der rigelig mulighed for at lave en ny strategi.



- Jeg må også advare mod, at man ikke ved at foregribe tingenes naturlige og aftalte gang, kommer til at spænde ben for den kommende politiske proces ved at give et forkert indtryk af, at vi er enten bagud eller at der ikke bliver tale om en fælles og inkluderende proces.

- Derfor må jeg også klart slå fast, at der ikke er slået søm i noget som helst på nuværende tidspunkt. Det afventer jo netop den fælles politiske drøftelse og en bred inddragelse af interessenter, understreger Jeppe Kofod.

Grønland og Færøerne stor betydning

Jeppe Kofod oplyser, at han har haft de første indledende drøftelser med formand for naalakkersuisut, Kim Kielsen, naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, og det færøske landsstyremedlem for udenrigspolitik, Jenis av Rana, i forbindelse med Arctic Circle i sidste uge i Reykjavik.



Udenrigsministeren lægger vægt på, at en arktisk strategi må laves i samarbejde med Grønland og Færøerne.



- Vi kan selvfølgelig ikke udarbejde en ordentlig arktisk strategi uden Grønland og Færøerne. Det er derfor helt centralt for mig, at strategien bliver til, i et tæt samarbejde og klart og tydeligt afspejler grønlandske og færøske prioriteter og visioner. Det har jeg også gjort meget klart over for mine politiske kollegaer i rigsfællesskabet, og det står jeg ved, siger Jeppe Kofod.

Han besøger Grønland mandag 21. oktober.