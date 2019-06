Jens Salling investerer i nyt hotel

Redaktionen Torsdag, 27. juni 2019 - 17:36

En af Grønlands rigeste mænd vil være med til at skabe et nyt hotel i Ilullissat.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Mangemillionæren og storaktionæren i Polar Seafood, Jens Salling, er gået sammen om projektet med brødrene Frank og Tommy Bagger om at investere i Hotel Ilulissat på byens top.

Penge skal arbejde

– Jeg tror på projektet. Når man kigger på, hvad man kan investere sine penge i, kan jeg i hvert fald ikke sige nej tak til det her. Penge skal jo arbejde, siger rejekongen Jens Salling.

Topchefen i Grønlands største privatejede virksomhed, Polar Seafood, er en levende legende i grønlandsk fiskeri og fiskeriindustri, men nu vil han også være med i turismeudviklingen i Nordgrønlands turisthovedstad.

Sammen med Frank og Tommy Bagger vil Jens Salling de næste to år være bygherrer på at opføre det nye hotel til en anslået pris på mellem 110 og 120 millioner kroner. Jens Salling har for et par uger siden mundtligt lavet en ejeraftale med brødrene Bagger om at købe 50 procent anparterne af deres investeringsselskab Ilu Invest. Det har brødrene hidtil ejet fifty-fifty.

