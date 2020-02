Jens Salling giver lille bygd nyt håb

Redaktionen Onsdag, 05. februar 2020 - 07:41

Indbyggere i bygden Oqaatsut nord for Ilulissat har oplevet, hvor meget fiskeriet betyder for folks lyst til at blive boende i bygden. Der har været fraflytning, siden fiskeproduktionen blev indstillet for en del år siden. Nu er der kommet en ny ejerkreds efter, at Polar Seafood har købt sig ind i selskabet og vil genstarte produktion af hellefisk inden udgangen af året. Nu vejrer bygden morgenluft.

Salling: Nu går vi i gang

- Vi har netop været i Oqaatsut for at besigtige produktionsanlægget sammen med en tekniker. Nu går vi i gang med planlægningen af renovering med henblik på at genetablere produktionen, siger bestyrelsesformand i Rodebay Fish og administrerende direktør i Polar Seafood Jens Salling.

Selve anlægget har en lang forhistorie. Det blev i sin tid bygget af KGH og senere overtaget af Royal Greenland. Men Royal Greenland lukkede anlægget, da det blev stemplet som urentabelt.

Der bor mellem 30 og 40 personer i Oqaatsut og med fiskeproduktionen håber de lokale indbyggere, at tallet vil stige i de kommende år.

