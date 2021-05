Jens Napaattooq: Klar til at vende tilbage til politik

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 25. maj 2021 - 16:45

Jens Napaattooq og familien er klar til at tage det næste skridt efter, at have været til familiebehandling i Ilulissat, det oplyser Jens Napaattooq i en pressemeddelelse.

Politikeren erkender at det har været en hård periode, men det er også blevet lettere, da familien har sat ord på deres problemer.

- Behandlingen vil blive afsluttet torsdag den 27. maj og efterfølgende vil vi hjem, hvor vi vil få en efterbehandling igennem Skype, skriver Jens Napaattooq.

Politikeren fik en dårlig start efter valgkampen. Lige før åbningen af Inatsisartut blev en voldsom video og nogle billeder delt på Facebook.

På trods af den dårlige start , så er Naleraq-politikeren klar til at komme i arbejdstøjet for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia.

- Vi skal igennem en efterbehandling og dertil er vi blevet enige om, at jeg kan begynde med at arbejde i kommunalbestyrelsen. Jeg vil bevare min orlov i Inatsisartut, men jeg forventer, at komme tilbage til Inatsisartut.

Han skriver at behandlingen har givet familien en ny håb og at det har været en lærerig proces.