Jens Immannuelsen advarer: Det er ikke let at overtage fødevareområdet

Et område, som politikere har kredset om i mange år, men som åbenbart ikke er let at hjemtage, er fødevareområdet. Men politikerne er ikke i tvivl om, at man ved hjemtagelse af fødevareområdet vil have nemmere adgang til at få grønlandske fødevarer eksporteret til udlandet, så den nye koalition har valgt at fortsætte arbejdet med at overtage området fra staten, skriver avisen Sermitsiaq.

Redegørelse tabt på grund af valget

Foranlediget af Atassuts Aqqalu Clasen Jerimiassens beslutningsforslag (FM2019 pkt. 132) gik det daværende Naalakkersuisut, med Jens Immanuelsen (S) i spidsen som ansvarlig for fødevareområdet i gang med at undersøge, hvordan det skulle kunne lade sig gøre at hjemtage området.

Planen var, at Naalakkersuisut skulle komme med en redegørelse om muligheder og konsekvenser ved hjemtagelsen af området. Men sådan skulle det ikke være, for et valg i utide betød, at sagen blev tabt, og nu skal det nye Naalakkersuisut starte forfra, skriver avisen Sermitsiaq.

