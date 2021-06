Jens-Frederik Nielsen: Sukker skal være billigere

Merete Lindstrøm Mandag, 31. maj 2021 - 23:26

I ”ét” §37 spørgsmål har Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen spurgt naalakkersuisut, om konsekvenserne ved en række forskellige afgiftsnedsættelser og skattelettelser.

En fortsættelse af en idé han luftede under valgkampen. De mange spørgsmål skal lede frem til konkrete beslutningsforslag, som formanden vil fremsætte på efterårssamlingen, fortæller han.

- Det er vigtigt, at vi politikere bliver vurderet på, det vi går til valg på, derfor vil der også komme konkrete forslag fra min hånd omkring afgiftsnedsættelser, som jeg har talt om under valgkampen, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsisaq.AG

- Hverdagen skal være billigere for befolkningen, og de her ting er gode instrumenter. Det er ting alle bruger, uanset hvor i samfundet og i hvilket samfundslag du befinder dig, siger Jens-Frederik Nielsen.

Dårligere helbred ved lavere afgifter

Formanden er godt klar over, at hans eget parti, har en del af ansvaret for de højere afgifter på sukker, slik og chokolade, men dem er han klar til at rulle tilbage.

- Jeg ved godt, at Demokraatit har været med til at indføre afgift på sukker, men jeg synes den rammer skævt. Den rammer mange i de laveste indkomstklasser i samfundet. Sukker bruger alle, så det er en af de ting, jeg vil gå til kamp for, siger han.

Blandt andre afgiftsnedsættelser, som Jens-Frederik Nielsen har fået belyst i sit §37 spørgsmål, er alkohol og tobak. Det fremgår i svarene, at en nedsættelse af afgifter på sukker, alkohol og tobak må forventes at have en afledt effekt med øgede udgifter til både sundhedsvæsenet og på socialområdet.

Ingen billige smøjer og sprut

Jens-Frederik Nielsen har dog ingen planer om at fremsætte forslag om at afgifterne på alkohol og tobak skal sættes ned eller fjernes, forsikrer han.

- Jeg vil bare gerne have fakta på plads, og jeg er glad for alle de her svar. Men på flere områder er der ikke lavet dybdegående beregninger på afledte effekter af en afgiftsnedsættelse. Det er vigtigt, når man snakker skat og afgifter, hvilke afledte effekter det kan have.

Hvorfor har I ikke selv gjort det, da du sad i Naalakkersuisut?

- Det er et godt spørgsmål. Som det er nu så er vores apparat måske ikke gearet til at lave de beregninger, så det skal der kigges på. De bør laves, slår Jens-Frederik Nielsen fast.

Forbereder beslutningsforslag om følgende afgiftsnedsættelser: