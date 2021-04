Jens-Frederik Nielsen: Aftalen mangler konkrete initiativer

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 19. april 2021 - 17:47

Store og flotte ord, nedfældet i en koalitionsaftale. Men ingen konkrete tiltag for områderne, samt ingen konkrete visioner, der kan gøre samfundets lagkage større.

- Det er en meget overordnet vision for landet, og en overordnet plan kan være godt. Men jeg synes, visionerne mangler konkrete tiltag, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Hvor kommer pengene fra

Som eksempel nævner han Inuit Ataqatigiit og Naleraqs vision om at gennemføre skattereform og ældrereform. Inuit Ataqatigiit har under valgkampen påpeget, at partiet vil væk fra progressiv beskatning, og at en skattereform med lighed i fokus kan forventes fra IA’s hånd under den nyligt dannede koalition.

- Jeg synes, det er uklart, hvad de vil med skattereformen for at gøre uligheden mindre. Er det i forhold til, hvor meget vi skal betale i skat, eller er det forhold til, hvor mange penge vi skal have mellem hænderne efter vi har betalt skat, spørger Demokraatits formand retorisk.

Samme melding er om ældrereformen. Inuit Ataqatigiit gik til valg på at rette ældrereformen hurtigst muligt. Det mener Demokraatits formand ikke fremgår i koalitionsaftalen, der blev underskrevet ved en ceremoni fredag.

- Jo, jo, de har skrevet visionerne ned. Men tidsplanen for arbejdet mangler, hvilket jeg synes er ærgerligt, forklarer Jens-Frederik Nielsen.

- Og så er det uklart, hvordan deres visioner skal finansieres, når de realiseres. Jeg har under valgkampen bedt om konkrete bud på finansiering til løftene, og jeg beder om det nu, siger han.

Lagkagen bliver ikke større

Men det mest bekymrende ifølge Jens-Frederik Nielsen er, at visionerne, som koalitionsparterne deler, ikke indeholder konkrete tiltag for at gøre samfundslagkagen større. Nærmest samtlige partier gik til valg på at skabe større pengestrøm, som vil gavne samfundet og gøre landets pengebeholdning større.

- Der er ingen vision i den her koalitionsaftale, der vil give os en større lagkage at dele af. Hvis vi servicerer os selv hele tiden og ikke lader pengene arbejde, så bliver kassen slunken, og det bekymrer mig, at aftalen ikke har taget højde for finansiering, siger Jens-Frederik Nielsen.

Hvor man kan enes

Demokraatit understreger, at der er flere punkter, som partiet vil samarbejde om med de nye Naalakkersuisut.

Blandt andet glæder det D-formanden, at der er et nyt ressortområde, der hedder børn, unge og familier. Samtidig er D enige i, IA’s og N’s vision om at forbedre handicapområdet, og at der skal ske forbedringer på baggrund af de eksisterende rapporter og i tæt samarbejde med relevante myndigheder og fagpersoner.

- Det vil vi meget gerne samarbejde. Også i forhold til ældreområdet. Men tingene må gerne blive lidt mere konkrete, så vi ved, hvad vi har at gøre godt med, siger Jens-Frederik Nielsen.