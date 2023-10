Jens-Frederik Nielsen (D): Der er et stort behov for et råd for socialt udsatte

Jensine Berthelsen Fredag, 13. oktober 2023 - 15:14

Politikerne kredser ofte om, hvordan de socialt udsatte bliver behandlet her i landet.

De forsøger at finde frem til, hvilke hjælpeforanstaltninger der kan være med til at styrke den enkelte udsatte borgers deltagelse i samfundslivet. Men mens politikerne gang på gang diskuterer og forhandler, bliver der flere og flere socialt udsatte - eksempelvis er flere kommuners udgifter til anbringelser af børn steget voldsomt.

Der skal sættes mere målrettet ind, mener Demokraatits Jens-Frederik Nielsen, der har foreslået oprettelse af et "Råd for udsatte".

Forslagets afstemningstema og Naalakkersuisuts ændringsforslag Medlem af Inatsisartut, Jens-Frederik Nielsens forslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et ”Råd for udsatte”. Naalakkersuisuts ændringsforslag: Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til Inatsisartuts efterårssamling 2024, vedrørende oprettelse af forum om udsatte. Forslaget skal laves i samarbejde med eksisterende talsmandsinstitutioner og kommunerne.

- Vi skal have en solid strukturovervågning over de mest udsatte i samfundet. Vi skal væk fra snakken og aktivt lave indsatser, der matcher de socialt udsattes behov, og igennem et råd for socialt udsatte får vi som parlamentarikere kvalitative redskaber til vores arbejde for at få de rigtige rammer for at få styrket den sårbare del af befolkningen, forklarer forslagsstiller Jens-Frederik Nielsen overfor Sermitsiaq.AG.

Mange af de udsatte giver op overfor systemet

Naalakkersuisut har fremsat ændringsforslag, men det er en meget tynd kop the, som slet ikke hjælper de udsatte, mener Jens-Frederik Nielsen:

- Vi skal huske på, at mange af de socialt udsatte ikke har særligt meget kendskab til, hvordan systemet er indrettet. Mange af dem lever fra hånden til munden, og jeg frygter, at endnu flere opgiver overfor systemet i deres forsøg på at opnå hjælp og støtte, også dem der forsøger at få en håndsrækning, før de falder i som udsatte, siger Jens-Frederik Nielsen og fortsætter:

- Mange, især den ældre generation, er meget ydmyg og lydhør. Når de oplever afvisning af deres anmodning om hjælp, så tager de den til efterretning og fortsætter med at leve i armod, uden kendskab til, om deres rettigheder måske i virkeligheden giver dem hjemmel til netop at få den hjælp de har behov for.

- En indikator er alle de sager, som Inatsisartuts ombudsmand hvert år fremhæver som urigtige og dårligt gennemførte sagsbehandlinger.

Håber på en velvillig udvalgsbehandling

Behandlingen af forslaget fandt sted torsdag. Jens-Frederik Nielsen mener, at der stadig er håb om, at Inatsisartut kan mødes om forslaget, til trods for at Naalakkersuisut er kommet med et ændringsforslag.

- Naalakkersuisut lægger op til etablering af et forum for udsatte, hvor man trækker på de eksisterende foraer og talsmandsinstitutioner og fremhæver hejmløshedsproblematikken. Men jeg fastholder, at der vitterligt er behov for et råd for socialt udsatte, understreger forslagsstilleren og fortsætter:

- Vi har jo ikke været i stand til at løfte velfærden for de udsatte trods de mange initiativer, der er blevet igangsat. De bliver flere og flere igennem årene, mens vi bliver ved med at kredse om det enorme samfundsproblem, og det kan et råd for socialt udsatte komme med kvalificerede indspark til.

- Så jeg håber på, at partiernes velvillighed er større end Naalakkersuisuts forsøg på en nem løsning, men som i virkeligheden bliver svær, fordi de eksisterende institutioner i forvejen har mange opgaver at løse, pointerer forslagsstiller Jens-Frederik Nielsen overfor Sermitsiaq.AG.

Andenbehandlingen af forslaget sker fredag den 10. november.