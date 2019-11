Jens-Frederik nåede anden runde i Slovenien

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 21. november 2019 - 16:00

Torsdag spillede badmintonspilleren Jens-Frederik Nielsen ved Victor Slovenia Future Series i Slovenien.

Her blev det til to kampe for den bedste badmintonspiller i Grønland.

- Efter en hård rejsedag med lang transport og en ret dårlig nattesøvn spiller jeg første kamp mod Manuel Manca fra Schweiz i morges. Jeg havde enormt meget jetlag og følte mig faktisk ikke så godt tilpas på banen, siger badmintonspilleren til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Jens-Frederik vil være blandt de 350 bedste i verden

Trods omstændighederne formåede han at vinde kampen mod Manuel Manca i tre sæt, 21-12, 10-21, 21-19, hvor kampen varede i 46 minutter.

Vandt trods besværligt spil

Jens-Frederik Nielsen oplyser, at hallen i Slovenien var meget lys med tribuner langt op af den ene side.

- Samtidig er boldene ekstremt hurtige. Det bliver jeg ramt af. Jeg spiller generelt ikke særligt godt, og bevægelsen på banen var dårlig. Der ud over havde jeg svært ved at styre boldene, og når de er så hurtige, så er det vigtigt, man får initiativet. Gør man ikke det, er det næsten sikkert, at man taber. Jeg er enormt glad for, jeg kan hive den hjem i en kamp, hvor jeg føler, intet fungerede, fortæller han.

Spillede bedre trods nederlag

Dermed var han klar til at møde Yanis Gaudin fra Frankrig. Kampen blev spillet ligeledes i dag, torsdag.

Her tabte Jens-Frederik Nielsen dog i to sæt, 21-15 og 21-16. Dermed er han ude ved Victor Slovenia Future Series.

- Da kampen mod Yanis Gaudin går i gang, har jeg en rigtig god følelse i kroppen. Jeg har god bevægelse, og synes jeg spiller rigtig godt. Al jetlag er ude af kroppen, og jeg var enormt oplagt. Kampen er præget af mange lange dueller, og han er enormt skarp. Man kan godt mærke, han træner fuld tid med det franske landshold. Når duellerne bliver lange ,og tempoet er højt, er det desværre mig, der laver de fleste fejl. Det gjorde udfaldet, siger han.

Støtte hjemmefra gav styrke

På trods af, at han tabte kampen, havde han en følelse af, at han kunne spille med.

- Jeg har ikke spillet så godt i lang tid, og jeg føler, jeg er på rette vej. Der er masser, jeg kan tage med fra den her turnering, og det er det vigtigste. Jeg vil udvikle mig som spiller og den eneste måde at gøre det på er at arbejde hårdt og rejse ud og spille mod de gode fra Europa. Jeg er enormt taknemmelig for den her mulighed. Jeg mærker en enorm støtte hjemmefra, og den er uvurderlig vigtig. Tusind tak for det, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen.

Fredag er det retur til Danmark, og lørdag er det en senior A-turnering i Højbjerg. Der spiller han i øvrigt double med Taatsiannguaq Pedersen som også er i Danmark og tilmeldt turneringen. Det sker på lørdag.