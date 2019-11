Jens-Frederik vil være blandt de 350 bedste i verden

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 12. november 2019 - 13:55

28-årige Jens-Frederik Nielsen fra Nuuk drager til Slovenien i næste uge, hvor han spiller ved en international turnering.

Han har vundet fire grønlandsmesterskaber i single, senest ved det seneste GM, og har været i forskellige lande med det grønlandske landshold. Men nu har han sat et nyt mål - han vil være blandt de bedste 350 badmintonspillere i verden.

Internationale kampe

I skrivende stund er han nummer 605 i verden, derfor må han kæmpe for at nå sit mål.

Jens-Frederik Nielsen Nukappiaaluk Hansen

- Det er en stor udfordring, men jeg føler at jeg kan nå det. Jeg er under udvikling spillemæssigt, og det er ikke længere nok at spille ved grønlandsmesterskaberne. Jeg vil spille flere kampe, og siden Bror Madsen og Frederik Elsner har stoppet med at spille, har jeg behov for at prøve mine grænser af. De to spillere har været en af grundene til, at jeg står her. Jeg har brug for internationale kampe for at udvikle mig yderligere, og det kræver, at jeg spiller endnu flere kampe, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Opfordring til virksomheder

Jens-Frederik Nielsen har derfor ansøgt til flere virksomheder, der kan dække hans rejse til Slovenien.

- Jeg har skrevet til mindst 40 virksomheder - halvdelen har ikke svaret tilbage, mens de resterende afslog min ansøgning. Men jeg har været så heldig, at en virksomhed ville sponsorere min rejse. Det er så vigtigt for sportsudøverne her i Grønland, at virksomhederne støtter elitespillerne, for forbundende har ikke råd til at sende os til forskellige lande. Jeg håber virkeligt på, at virksomhederne åbner øjnene for idrætsudøverne, for det giver altid en stor vilje til spillerne, der drømmer om at spille i et højere niveau, fremhæver han.

Spiller næste torsdag

- Hvad ser du mest frem til turneringen i Slovenien?

- Det bliver ikke let, for det er OL-år, derfor prøver alle spillere at skrabe point sammen til verdensranglisten. Men jeg vil give alt hvad jeg har, og jeg rejser ikke for at tabe. Min deltagelse er meget vigtig, da jeg udover kan få flere point i verdensranglisten, men også at jeg får erfaring i den store scene, svarer Jens-Frederik Nielsen.

Jens-Frederik Nielsen skal først igennem kvalifikationsrunden, hvis han skal ind i hovedturneringen i Slovenien. Han trak Manuel Manca, 1459 i verden, fra Schweiz ved lodtrækningen i første kvalifikationsrunde. De spiller næste torsdag.

Han spiller ligeledes ved senior A turnering i Danmark, når han er i Danmark.