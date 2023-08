Jens-Frederik vil have besked om bemandingsloven

Merete Lindstrøm Torsdag, 10. august 2023 - 08:56

Nu blander inatsisartut-medlem for Demokraatit Jens-Frederik Nielsen sig i debatten om bemandingsbekendtgørelsen med et §37 -spørgsmål. Han vil have kastet lys over ændringerne og de potentielle konsekvenser for grønlandske fiskefartøjer og besætningsmedlemmer.

Naalakkersuisut, Karl Tobiasen, har reageret på spørgsmålene med en uddybende forklaring på ændringerne i bemandingsbekendtgørelsen og begrundelsen bag dem. Han indleder sit svar med at forsikre om, at Naalakkersuisut og relevante myndigheder ikke modarbejder grønlandske interesser, men derimod arbejder for at skabe optimale betingelser for fiskerierhvervet i overensstemmelse med demokratisk vedtagne betingelser.

Bemandingsbekendtgørelsen, der har været uændret i mange år, har ifølge erhvervet været genstand for en ændret fortolkning, der har vakt bekymring og spørgsmål. Ændringerne fokuserer på kravene til besætningsmedlemmers tilknytning til Grønland og er blevet mødt med uforståelse fra visse aktører.

Går ud over hjemløse

Kernen i ændringerne er krav om, at besætningsmedlemmer skal have haft folkeregistreret adresse i Grønland i minimum 14 måneder af de seneste to år samt være fuldt skattepligtige til Grønland i samme periode. Ændringerne er baseret på en opfattelse om, at en overvejende del af besætningen bør være grønlandsk. Karl Tobiasen fremhæver, at selvom ændringerne kan diskuteres, er der en nødvendighed for at sikre saglige grunde for ændringer i betingelserne.

Et kontroversiel aspekt af ændringerne er, at personer med ukendt adresse i det grønlandske folkeregister ikke længere kan hyres. Det har affødt bekymring for grønlændere, der måtte have været hjemløse i en periode eller af andre årsager har haft ukendt adresse. Karl Tobiasen forklarer, at ændringerne er sket for at styrke kontrollen og dokumentationen af besætningsmedlemmernes tilknytning til Grønland.

GFLK har tidligere også understreget at det ikke er fortolkningen der er ændret, men krav til dokumentation, der håndhæves.

Erhvervslivet vil høres

Spørgsmålene fra Jens-Frederik Nielsen berører også manglen på høring i erhvervet og organisationer ved ændringerne i fortolkningen af bemandingsbekendtgørelsen.

Karl Tobiasen forklarer, at ændringerne ikke nødvendigvis er en ændring af selve fortolkningen, men en nødvendig tilpasning af kravene til dokumentation baseret på manglende tilstrækkelig dokumentation.

Debatten om ændringen i bemandingsbekendtgørelsen raser videre, og det forventes, at både politikere og erhvervsaktører vil fortsætte med at drøfte konsekvenserne og relevansen af ændringerne for Grønlands fiskeriindustri.