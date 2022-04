Japan og Færøerne indgår samarbejdsaftale

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 15. april 2022 - 14:39

Færøerne har i flere år arbejdet for at styrke samarbejdet med Japan, og delegationer fra Lagtinget har været i Japan på besøg for nogle år siden.

Nu er arbejdet kommet så langt, at landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, er rejst til Japan for sætte sin underskrift på aftalen.

Udenrigsminister Takako Suzuki underskrev aftalen for Japan.

Den nye samarbejdsaftale gælder for handelsområdet, forskning, kultur og uddannelse.

- Japan er et demokrati med de samme kerneværdier, når det gælder retssikkerhed, ytringsfrihed og menneskerettigheder som Færøerne. Japan er også et øsamfund og et fiskerisamfund og er derfor en samarbejdspartner i Asien, som Færøerne bør prioritere.

- Japan er også et stort og spændende marked for færøsk eksport, siger Jenis av Rana, landsstyremand for udenrigsanliggender.

Aktive på handelsfronten

De senere år har Færøerne lavet flere samarbejdsaftaler. I november 2020 indgik Færøerne en rammeaftale med Storbritannien om fiskeri og en samarbejdsaftale med USA.

Samarbejdsaftalen mellem Færøerne og USA gælder mange af de samme områder som aftalen med Japan. Færøerne og USA blev enige om at styrke samarbejdet indenfor handel, forskning, kultur og uddannelse.

Færøerne arbejder også på at forbedre handelsaftalen med EU. Krigen i Ukraine har allerede fået konsekvenser for færøsk eksport. Færøerne eksporterede sidste år for en værdi af omkring 2,5 mia. kr. til Rusland.

Lakseproducenten Bakkafrost har meldt ud, at de ikke sælger mere til Rusland. Eksporten af sild og makrel er i fare.

Havneforbud undersøges

I øjeblikket undersøger færøske myndigheder også, at de nyeste sanktioner om at nægte russiske skibe i danske havne også vil gælde på Færøerne.



Landsstyret har sagt, at man vil følge EU´s sanktioner. Jenis av Rana siger til Kringvarp Føroya, at man nu undersøger, om de russiske skibe, som sejler til Færøerne, falder under sanktionerne eller i kategorien af undtagelser.