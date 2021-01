Janet Yellen bliver USA's første kvindelige finansminister

Ritzau Tirsdag, 26. januar 2021 - 17:13

Janet Yellen er ved en afstemning i Senatet mandag lokal tid blevet godkendt som USA's nye finansminister.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Yellen var nomineret til den vigtige post af den demokratiske præsident Joe Biden.

Den 74-årige Yellen bliver dermed USA's første kvindelige finansminister.

Tidligere har hun som den første kvinde også været chef for den amerikanske centralbank.

Problemfri godkendelse

Inden mandagens afstemning havde Senatets finansudvalg efter en høring med Yellen godkendt hendes nominering enstemmigt.

Dermed var der lagt op til en problemfri endelig godkendelse ved afstemningen i Senatet mandag.

- Jeg er på en række områder dybt uenig med Yellen, især med hensyn til skattepolitik, men hun har lovet, at hun vil samarbejde med os, sagde den republikanske senator Mike Crapo efter fredagens møde i finansudvalget ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Yellen kommer til at spille en afgørende rolle i at udarbejde Joe Bidens økonomiske politik for USA, der er hårdt ramt af coronapandemien.

Skal rette op efter coronakrisen

Hendes første store opgave bliver at forhandle en aftale på plads med Kongressen om en ny krisepakke på 1900 milliarder dollar, som Joe Biden har foreslået for at genrejse økonomien.

Biden sagde mandag, at selv om han vil foretrække bred opbakning fra begge partier til sit forslag, så er en hurtig godkendelse af afgørende betydning.

- Hvis vi ikke investerer nu, så vil vi miste så meget højde med hensyn til beskæftigelse og vores økonomiske vækst, at det vil blive sværere at genetablere det, siger han.

- Vi har råd til at gøre det nu. Faktisk har vi ikke råd til ikke at investere nu.

Yellen vil som finansminister også været involveret i at håndhæve handelsaftaler samt rette op på USA's relationer til andre lande efter de mange "handelskrige", som tidligere præsident Donald Trump kastede USA ud i, skriver AFP.