Jakob Larsens klub søger håndboldtalenter

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 19. april 2020 - 14:27

Sportsglade borgere kan måske følge flere grønlandske håndboldspillere på fjernsynet i fremtiden.

Når håndboldsæsonen fløjtes i gang igen næste sæson, mister Nykøbing Falster Håndbolds U19 ligahold nemlig flere spillere, og hvis klubben ikke formår at hente tre til fire spillere, risikerer U19-holdet at lukke ned.

Jakob Larsen, der er cheftræner for Nykøbing Falster Håndbolds ligahold, og landstræner for kvindelandsholdet Johannes Groth har øjnet mulighed for at rekruttere grønlandske spillere. Klubben er ligeledes klar til at hjælpe de spillere, der gerne vil flytte til Danmark, med bolig, uddannelse og arbejdsplads.

Enestående mulighed

- De unge spillere, der gerne vil flytte til Danmark vil få en enestående mulighed for at udvikle sig, hvor man vil træne flere gange om ugen, og så spille kampe gennem hele sæsonen. Det vil gavne helt sikkert de unge piger, Grønland og selvfølgelig klubben, siger Jakob Larsen til Sermitsiaq.AG.

Der er flere spillere, der er interesserede i at flytte til Danmark, og klubben skulle ellers i kontakt med spillerne ved kvindelandsholdets samling i Danmark, der ellers skulle ske sidste måned, men som blev aflyst på grund af coronasituationen.

- Hvis det lykkedes at få spillere til Nykøbing Falster Håndbold, kan det få en stor betydning for landsholdet i fremtiden. I første omgang skal spillerne lære at leve seriøst, masser af træning og kampe i U19-ligaen i første sæson, og så måske spille 1. eller 2. divisionshåndbold, derefter spille i den bedste håndboldliga. Hvis fire-fem spillere formår at opnå det, får Grønland masser af VM-slutrunder i fremtiden, fremhæver Jakob Larsen.

Lykke Frank Hansen, der spiller for ligaholdet i klubben, vil få et ansvar for de spillere, der flytter til Danmark. Hun skal nemlig være mentor for spillerne, oplyser cheftræner for Nykøbing Falster Håndbold.

Ambitiøse spillere

Landstræner Johannes Groth, der følger tæt på talenterne, håber på, at de unge spillere vil benytte muligheden for at flytte til Danmark.

- Seks til syv spillere er interesserede i at flytte, men det er ikke sikkert endnu, om alle skal flytte. Men det er en stor mulighed for spillerne. Jeg skal påpege, at man behøver ikke at være aktuel på landsholdet for at flytte til Nykøbing Falster, men man skal have lysten til håndboldeventyret, siger han.

Derfor er der fokus på spillere, der har ambitioner.

- Vi har kigget på spillere, der kan være egnet til at flytte, for det kan være en stor omvæltning til et andet land, og jeg er glad for, at flere spillere har meddelt, at de er interesserede i at flytte, fortæller landstræneren for det grønlandske kvindelandshold.

Det er usikkert endnu, om hvornår håndboldsæsonen starter på grund af coronakrisen, men arbejdet er allerede i gang for at få spillere til Nykøbing Falster Håndbold.