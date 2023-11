Jakob Larsen og NFH fortsætter samarbejdet

Redaktionen Søndag, 26. november 2023 - 14:51

Nykøbing Falster Håndboldklub meldte i går ud, at klubben og cheftræner Jakob Larsen nu har papirer på hinanden i yderligere to år.

I håndboldverdenen kan kontraktforhandlinger tit og ofte tage lang tid. Andre gange sætter parterne sig sammen, og så er der i løbet af kort tid en kontrakt klar. Nykøbing Falster Håndboldklub og Jakob Larsen har forhandlet i et stykke tid uden den store dramatik og nu er aftalen skrevet under.

Det betyder, at Jakob Larsen fortsætter som cheftræner i Nykøbing Falster Håndboldklub frem til sommeren 2026.

En lang rejse

For 49-årige Jakob Larsen er det snart 40 siden, at håndboldskoene for første gang blev snøret inden træningen for drengene i I-69 i Ilulissat begyndte. Efterfølgende blev det til sæsoner i NÛK, inden rejsen ud i verden begyndte. I Danmark var Jakob tilknyttet GOG som spiller i flere omgange. Talentet blev også afprøvet i klubber i Spanien og Frankrig. 87 landskampe og 506 mål samt deltagelse ved tre verdensmesterskaber for Grønland hører i disse verdensmesterskabstider til de helt store oplevelser. Som træner har Jakob Larsen været tilknyttet GOG og altså Nykøbing Falster Håndboldklub siden 2017. Ingen anden af de nuværende trænere i dame- eller herreligaen har været tilknyttet deres respektive klubber i så mange år, som Jakob Larsen har været i NFH.

Resultatmæssigt var det historisk

Formanden for NFH tidligere borgmester John Brædder i Guldborgsund Kommune siger i en pressemeddelelse: Vores forventninger til sidste sæson blev til fulde indfriet. Vi blev nummer fire i ligaen, deltog i Santander Final4 og ikke mindst finale og sølvmedaljer i Europa League. Det var derfor et naturligt valg, at vi fortsætter samarbejdet.

Tilfreds træner

Jakob Larsen er naturligvis også tilfreds med at samarbejdet fortsætter. Til Sermitsiaq.AG siger Jakob Larsen:

-Jeg er både glad og stolt over, at jeg også i de kommende to sæsoner skal træne NFH. Vi har en spændende trup. Vi har lige taget vores nye flotte arena med plads til 3000 tilskuere i brug. Vi har en fantastisk opbakning fra sponsorer, fans og alle de frivillige.

Jakob Larsen er naturligvis helt bevidst om, hvor meget NFH betyder ikke mindst for selvforståelsen i lokalområdet.

-Selvfølgelig er det et privilegium, at min hobby er mit arbejde. Det er fantastisk, når vi vinder i en fyldt hal i Nykøbing. Anderledes er det selvfølgelig, når vi taber. Jeg er klar over, at det til tider kan være hårdt at have et job, hvor der i sæsonen er eksamen flere gange ugentlig. Man skal huske på, at det er relativ nemt at være træner i medgang. Helt anderledes i modgang, hvor man skal vise, hvad stof man er gjort af, slutter Jakob Larsen.

Europa League

Der er i dag foretaget lodtrækning til gruppekampene i Europa League. NFH har været oversidder i de indledende runder grundet sølvmedaljerne sidste år. NFH, der var seedet øverst, kom i Gruppe A hvor modstanderne bliver Praktiker-Vac fra Ungarn, Storhammar Handball Elite Norge og HC Prodravka Vegata fra Kroatien.