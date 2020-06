Jakob Kruse har fået Nersornaat i sølv

Merete Lindstrøm Tirsdag, 16. juni 2020 - 09:43

Jakob Kruse har d. 15. juni 2020 modtaget Nersornaat i sølv, som anerkendelse for en lang og engageret indsats som foregangsmand i Nordgrønland.

Den 74-årige forgangsmand er i Nuuk for at fejre et af børnebørnenes konfirmation. Men i samme ombæring skulle der findes tid til at modtage en fortjenstmedalje fra Formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt. Fem af Jakob Kruses syv døtre var med ved overrækkelsen i Hans Egedes hus mandag.

- Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige. Det var lidt mærkeligt, men min familie og mine børn er glade, fortæller Jakob Kruse til Sermitsiaq.AG.

Det begyndte tidligt

Formanden for Inatsisartut, fremhævede blandt andet i sin tale for Jakob Kruse:

- Din tjeneste bragte dig til forskellige bygder i Nordgrønland, hvor dit engagement samfundets liv ikke gik ubemærket hen, da du gennem frivillig indsats bestræbte dig for, og stadigvæk i dag som 74-årig bestræber dig for, at forskellige samfundsgrupper får adgang tilvelfærd.

Jakob Kruse har altid været engageret i foreningslivet, og inspirationen er kommet ind med modermælken, fortæller han.

- Mine forældre kom fra en lille bygd, og der var der også mange foreninger. De samlede altid mange unge mennesker i vores hjem til foreningsarbejde, så det har været naturligt for mig at gøre det, siger han.

40 år i skolebestyrelsen

Jakob Kruse har været frontfigur i at indføre elforsyningen i Qaarsut i 1978 og har i ca. 15 år arbejdet i elforeningen(elværkiutileqatigiit), hvor han en del af tiden fungerede som formand for elforeningen.

- Du har ligeledes oprettet en systue for at give kvinderne beskæftigelse i Qaarsut, ligesom du har oprettet forskellige sportsforeninger i forskellige bygder for at fremme bygdeborgernes fysiske, såvel som psykiske velfærd, lyder det videre i begrundelsen.

I løbet af din livstid og du har ovenikøbet været bygderådsmedlem i Niaqornat, samt medlem af skolebestyrelsen i over 40 år i Uummannaq, skriver formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt.