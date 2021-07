Jagten går ind: De uberørte nordboskeletter

Redaktionen Torsdag, 15. juli 2021 - 15:41

I bunden af Igaliku Fjord i Sydgrønland ligger ruinerne af nordboernes bispesæde, Gardar. Her lå Østerbygdens største gårdanlæg allerede i vikingetiden, og omkring år 1124 etablerede man også et bispesæde her, hvor den første grønlandske biskop Arnaldur bosatte sig, skriver avisen AG.

Bispesædet bestod helt frem til 1378, hvor den sidste biskop, Alf, døde. I de mellemliggende århundreder blev mange nordboere gravlagt ved Gardar. Nogle få blandt kirkens folk og rige familier blev gravlagt inde i domkirken, men flertallet blev stedt til hvile på den omkringliggende kirkegård.

Udgravningen af nogle af de omkring 2.000 mennesker, som efter alt at dømme blev gravlagt her gennem kirkegårdens godt 250 år lange brugstid, giver vore dages arkæologer og naturvidenskabsfolk mulighed for at læse nordboernes historie i de bevarede skeletter.

Ubesvarede spørgsmål

Hvem var nordboerne? Hvilke sygdomme led de af, og hvilken mad spiste de? Levede de gode liv igennem vikingetid og middelalder eller på kanten af sultedøden? Var der store sociale skel i de relativt små nordbosamfund? Stor forskel på rig og fattig, og blev de større med tiden?

Disse spørgsmål har forskere igennem tiden allerede søgt og fundet delvise svar på.

