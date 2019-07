Jagt på rensdyr forlænges med en måned

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. juli 2019 - 11:04

Såvel erhvervsfangere som fritidsjægere får på dele af vestkysten mulighed for at skyde rensdyr fra 1. august og frem til 31. oktober. Dermed forlænges jagtsæsonen på rensdyr med en ekstra måned.

Begrundelsen for at forlænge jagtsæsonen er en stor bestand af rensdyr.

- Hvis der bliver for mange dyr, så ødelægger de vegetationen, og så bliver der for lidt føde, hvilket nedsætter produktionen af kalve. Derfor er det godt, at vi får mulighed for at nedlægge flere dyr i år, siger Christine Coyle, der er seniorforsker på Naturinstituttet med speciale i rensdyr og moskus, til KNR.

