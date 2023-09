På jagt efter gas i Østgrønland

Redaktionen Lørdag, 09. september 2023 - 13:58

Liverpool Land nord for Ittoqqortoormiit i Østgrønland er i øjeblikket ved at blive undersøgt af tre forskere fra selskabet Pulsar Helium, der leder efter de rette geologiske forhold for udsivning af helium og brint fra klippesprækker.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Air Greenland har stået for transporten via deres helikopter, der er udstationeret ved Nerlerit Inaat. Derudover vil der blive benyttet et fastvinget fly til at udføre de geofysiske undersøgelser.



Formålet med feltaktiviteterne er at bestemme, om der langs Grønlands østkyst findes økonomisk interessante forekomster i undergrunden af ædelgasser (især helium men også brint). Selskabet planlægger at indfange gasbobler fra varme kilder i en beholder, som derefter skal sendes til laboratorieanalyse.

