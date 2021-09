På jagt efter bedstemors malerier

Martine Lind Krebs Mandag, 06. september 2021 - 15:53

- Hver gang jeg finder et nyt værk, er det bedre end juleaften, siger Douglas Nicolaisen. Han har ledt efter ukendte værker fra sin bedstemors hånd siden 2005.

Arla Nicolaisen blev født i Kolding i Danmark i 1901 og døbt Arla Knudsen. Da hun var ganske lille flyttede hendes forældre til USA. Men Arla selv tilbragte en årrække af sit liv i Grønland som konen til en kolonibestyrer, V.B.K. Nicolaisen.

Familien Nicolaisen har til sammen omkring 80 af Arlas værker i deres eje. Motiverne afspejler de steder, Arla boede i sit liv, USA, Danmark, Tyskland og Grønland.

I sin research har Douglas Nicolaisen opdaget, at det sandsynligvis er Arla, der har malet det billede af Jesus’ opstandelse, som hænger som altertavle i kirkerne i Sisimiut og Kangaatsiaq. Billederne er kopier af maleren Carl Blochs altertavle fra St. Jakobs Kirke på Østerbro i København og har sandsynligvis været bestillingsopgaver hos Arla. Det var den danske historiker Thorkild Kjærgaard, der gjorde Douglas opmærksom på dette.

Arnanut tog del i skattejagten

Undervejs i arbejdet med denne artikel, kunne Arnanuts skribent ikke selv lade være med at blive opslugt af skattejagten og søgte på Arla’s navn i Arktisk Instituts database – og vupti dukkede der tre fotografier af værker op, som Douglas ikke kendte til.

Billederne viste sig at have tilhørt Andreas Lund Drosvad, bedre kendt som Suko, som var erhvervsleder i Kangersuatsiaq samtidig med, Arla boede der.

To af billederne er portrætter, det ene af en ukendt, ung grønlandsk kvinde, det andet af Kangersuatsiaqs største storfanger, Gaba Thorleifsen.

Det tredje billede er måske det allermest spændende, fordi det er et maleri, som Arla må have brugt lang tid på. Det forestiller en travl butik i Kangersuatsiaq, der er helt fyldt op med mennesker, som ser ud til at forsøge at mase sig frem til alle lækkerierne på disken. Fra noget håndskrevet tekst på fotografiets bagside ved man, at maleriet forestiller julehandlen i butikken i skæret fra stearinlys. Arla må have siddet bagved disken med sit staffeli og suget stemningen til sig, som man næsten kan både mærke og lugte, når man ser på billedet.

Det har desværre ikke været muligt at finde frem til, hvor de tre værker befinder sig i dag.

Skriv til journalist Martine Lind Krebs på e-mail, hvis I ved mere om værker af Arla Nicolaisen.

