Det bliver et ja: Doris får dobbeltmandat

Kassaaluk Kristensen Fredag, 18. august 2023 - 15:54

Efter lidt stoledans i Siumuts suppleantliste lander Doris J. Jensen på Inga-Dora Markussens plads i Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse, når der igen er møde den 29. august. Inga-Dora Markussen har meldt ud at hun trækker sig fra politik, og dermed skal en suppleant kaldes ind.

Den første på listen, Jens K. Berthelsen, har sagt nej tak til embedet og dermed bliver det Doris J. Jensen, der afløser Inga-Dora Markussen.

- Jeg er blevet spurgt om jeg vil være medlem i kommunalbestyrelsen, og det har jeg sagt ja til, bekræfter Doris J. Jensen (S) til Sermitsiaq.AG.

Med et sæde i kommunalbestyrelsen og arbejdet i Inatsisartut vil Doris J. Jensen have dobbeltmandat valgperioden ud.

- Jeg har stor erfaring i arbejdet med både kommunal- og landspolitik, også på samme tid. Det er ikke uvant for mig. Jeg føler, at jeg kan klare mere politisk arbejde, så efter overvejelser har jeg sagt ja til at sidde i kommunalbestyrelsen, siger Doris J. Jensen.

Udvikling i yderdistrikter

Som kommunalpolitiker vil Doris J. Jensen arbejde for, at der sker et skred i udviklingen i bygder og yderdistrikter i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Der sker alt for lidt i bygderne. Selvom bygdebestyrelser råber på udvikling, bliver de helt overset i kommunalpolitikken. Jeg vil arbejde for, at der sker mere i bygder på anlægsområdet og generelt forbedring af vilkår i bygderne, fortæller hun om sine visioner i kommunen.

Lyden af håndværk skal også være mere til stede i mindre byer i kommunen, siger Doris J. Jensen, der mener, at udviklingen er centraliseret for meget i storbyen Nuuk.

Børn og forebyggelse

Udover mere udvikling i bygder og yderdistrikter mener Doris J. Jensen, at kommunen bør spytte flere midler i forebyggelse og have større fokus på bedre resultater fra folkeskolerne.

- Især i Nuuk har vi et stort arbejde i forhold til forebyggelse foran os. Der sker alt for ofte kriminalitet, hvor den unge generation er indblandet. Vi skal have mere fokus på nattepatruljer, så socialfaglige folk kommer tættere på de unge, så vi kan hjælpe og vejlede børnene bedre, siger hun.

Folkeskolernes årsresultater viser, at elever generelt bliver svagere i grønlandsk. Kommunalbestyrelsen bør derfor have mere fokus på fastholdelse af lærere, så skolers behov for vikarer mindskes, og giver elever mulighed for mere skolearbejde med uddannede lærere.

- Jeg vil arbejde for mere tværfagligt arbejde i forhold til forebyggelse og i forhold til forbedring af skolegang for vores børn og unge i kommunen. Vi skal lytte til folkeskolernes ønsker til forbedring, men vi skal også have forebyggelse for øje. Der er ikke langt til kommunalvalg, men der er meget, vi stadig kan gøre for at forbedre forholdene, påpeger Doris J. Jensen.