Jacob Nitter: Ingen fare for passagerene

Merete Lindstrøm Torsdag, 15. april 2021 - 11:47

Ikke én gang, heller ikke to, men hele tre gange på få måneder har Air Greenlands Dash 8’ere været nødt til at lave sikkerhedslandinger på en enkelt motor.

Det er simpelthen en statistisk sandsynlighed, der ramler, for en flytype, der ellers er ekstrem stabil, forklarer Air Greenlands direktør Jacob Nitter SØrensen til Sermitsiaq.AG.

- Der har været utrolig få sikkerhedslandinger med Dash 8 i de 11 år, vi har fløjet med passagerer i den flytype i forhold til, hvad der var normalen med Dash 7, siger han.

Besætningen har håndteret det rigtigt

Jacob Nitter Sørensen understreger, at passagererne på intet tidspunkt har været i fare, på trods af at flyene har fløjet og landet med en motor.

- Dash 8 kan flyve højere på en enkelt motor, end Dash 7 kan på fire, påpeger han.

Direktøren forklarer, at tilfældet i går på ingen måde er relateret til hændelsen på det samme fly for nyligt.

Selvom de to hændelser har været på samme fly, har det været to uafhængige af hinanden komponenter, der har været problemer med. Backupsystemer har virket, som de skulle, og piloterne har gjort deres arbejde eksemplarisk.

- I alle tre tilfælde har besætningen været hammerdygtige. De har håndteret det her til perfektion og vist, hvor dygtige piloter vi har.

Skyldes ikke besparelser

Direktøren slår fast, at hændelserne ikke er forbundet til alder på fly eller på de besparelser, der er kommet i kølvandet på coronakrisen.

- Vedligeholdelsesprogrammerne ligger fast. Den tilpasning, vi har lavet under corona, handler om trafikprogrammet og personale, der er hverken sparet på sikkerhed eller flyvedligehold.

Det eneste på flyene, som ikke skiftes ud løbende efter et vedligeholdelsesprogram, er selve flykroppen. Alle komponenter på flyene skiftes jævnligt, for at sikre at de ikke går i stykker.

-Når det så alligevel sker en sjælden gang imellem, så har vi nogle folk, som jeg virkelig har tillid til. Jeg vil hellere have, de laver en sikkerhedslanding for meget end for lidt, siger Jacob Nitter.