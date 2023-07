Ja til politikerboliger – nej til kollegier i Nuuk

Redaktionen Lørdag, 15. juli 2023 - 15:30

– Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at et ja til landspolitikernes boliger betød et nej til de uddannelsessøgendes kollegier, siger Naleraqs formand Pele Broberg til avisen Sermitsiaq.

Men nogle gange bliver fantasien overgået af virkeligheden. Selvstyrets eget boligselskab Illuut A/S opfører 24 luksusboliger på »Trussely«-grunden i Nuuk, hvor landspolitikere fra kysten skal bo under møderne i Inatsisartut. Pris: 90 ½ millioner kroner – eller en kvadratmeterpris på 42.073 kroner.

Naalakkersuisuts medlem for boliger og infrastruktur Erik Jensen har netop udskudt 2. etape af et nødvendigt kollegiebyggeri med 174 sengepladser på Kongevej i Nuuk. Pris: Ukendt. (Sermitsiaq har spurgt Departementet for boliger og infrastruktur om den pris, som landskassen er parat til at betale, og den pris, som entreprenøren forlanger. Vi har ikke modtaget svar ved redaktionens slutning).

Pele Broberg kalder både beslutning og begrundelse for en katastrofe:

– Uddannelse er fundamentet for Grønlands fremtid, og Naalakkersuisut underminerer vejen til selvstændighed med sin beslutning om at udskyde kollegiebyggeriet i Nuuk. Begrundelsen er en for høj kvadratmeterpris, men Naalakkersuisut har med sin manglende evne til at prioritere opgaverne selv skabt en overophedet bygge- og anlægsbranche i Nuuk.

– Vore unge er landets fremtid, men Naalakkersuisut sætter deres fremtid over styr, siger Pele Broberg.

