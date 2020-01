IVS-selskaber forbudt i Danmark mens de vokser i Grønland

Redaktionen Søndag, 19. januar 2020 - 11:15

I 2014 indførte Danmark muligheden for at indrette IVS som kun kræver en krone i indskud for at gøre det lettere for iværksættere. Fem år senere blev ordingen afskaffet, da den viste sig at være for risikabel. I 2018 kom den til Grønland, hvor den lever i bedste velgående.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Så mens iværksætterselskaber til en krone nu er forbudt i Danmark, er de i eksplosiv udvikling i Grønland. Der er således registreret 102 IVS-selskaber i Grønland, og de er alle stiftet efter 1. juli 2018, hvor muligheden blev indført. Der er tale om nye selskaber eller også eksisterende anparts- eller aktieselskaber, som ejerne har valgt at omdanne til IVS, øjensynligt fordi de ved eventuel konkurs ikke vil få samme konsekvenser for ejerne, som tilfældet ville være ved normale konkurser i anparts - eller aktieselskaber.

En stor del af de selskaber der søger licenser til at udvinde vand og is er iværksætterselskaber.

Du kan læse mere om sagen i avisen Sermitsiaq: