Ivik Nielsen til EM i bordtennis: - Det har været lærerigt

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 17. august 2022 - 09:32

I disse dage afholdes europamesterskaberne i bordtennis i den tyske storby, München.

Den ni-dobbelte grønlandsmester i bordtennis, 24-årige Ivik Nielsen, spillede sin sidste kamp i går, tirsdag, da han tabte i tre sæt, 11-6, 11-7 og 11-4, mod sin slovenske modstander, Deni Kozul.

Lærerig deltagelse

Det har været en stor oplevelse for Ivik Nielsen at deltage ved europamesterskaberne.

- Landstræneren udtog mig til EM i april, og det har været så godt at deltage her. Jeg har mødt mange gode spillere, men også meget lærerigt. Før EM var mine forventninger, at jeg skulle have det sjovt, da mine modstandere ville være klasser bedre end mig, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Var nervøs i sin første kamp

Det blev til seks kampe i alt ved EM for ham, tre kampe i single, én kamp i double samt to kampe i mixed-double. Det blev til én sejr, hvilket var sammen med sin lettiske makker i mixed-double.

- Jeg håber på, at jeg i fremtiden også vil deltage ved en stor turnering igen. Det er den største turnering jeg har været med til. Jeg var meget nervøs før min første kamp, hvor det påvirkede min kamp. Men mit spil blev bedre, hvilket var med til, at vi vandt vores kamp i mixed-double, fortæller han.

VM til næste år

Han er overordnet tilfreds med sine single-kampe, på trods af at han tabte alle sine kampe.

- Jeg synes, at jeg gjorde en god figur, men det var allerede forventet, at jeg ville tabe. Næste år til maj tænker vi på, at jeg skal med til VM, så det er virkeligt godt, at jeg nu deltager i de store turneringer, da jeg har drømt om det, siden jeg var barn, lyder det fra Ivik Nielsen, der er klar til at træne hårdere, så han vil kunne få muligheden for at deltage ved lignende turneringer i fremtiden.

Hans næste store mål er at vinde singleturneringen ved Island Games, der skal foregå i Guernsey næste sommer.