"Ivalu" misser Oscar: Skuespiller håber dog nomineringen vil åbne døre

Ritzau, Thomas Veirum Mandag, 13. marts 2023 - 05:37

Folkene bag "Ivalu" får desværre ikke en oscar-statuette med hjem fra prisuddelingen, der fandt sted søndag aften i Los Angeles.

I kortfilmskategorien vinder filmen "An Irish Goodbye" foran "Ivalu", der er instrueret af danske Anders Walter og handler om en pige i Grønland, der leder efter sin storesøster.

Grønlandske Pipaluk K. Jørgensen er medinstruktør på filmen, ligesom der medvirker en række grønlandske skuespillere.

- Det var helt vildt

For den grønlandske skuespiller Angunnguaq Larsen, som spiller faren i kortfilmen "Ivalu", har oplevelsen ved at være med til oscaruddelingen været enorm.

- Det har været en stor fest og en stor oplevelse at se alle de mennesker, der er shinet op, og kameraer over det hele. Det var helt vildt. Det var fantastisk, siger han.

Selv om "Ivalu" ikke vandt, betyder nomineringen meget, fortæller han.

Håber det kan åbne døre

- Det betyder rigtig meget for grønlandsk film, at man faktisk godt kan nå så langt, at vi nu står her og var nomineret. Jeg håber, at det kan åbne nogle døre for filmindustrien derhjemme, siger han.

Ligesom Angunnguaq Larsen glæder Rebecca Pruzan, der er producer på filmen, sig over at være i Hollywood.

- Vi er glade og lykkelige over at være nomineret sammen med årets bedste film. Nu fester vi sammen med holdet og glæder os over at være her, siger hun.

Eventyrfilm blev den store vinder

Den helt store vinder ved prisuddelingen blev filmen "Everything Everywhere All at Once".

Den dimensionshoppende eventyrfilm var nomineret i 11 kategorier og kunne gå fra prisuddelingen med syv statuetter.

En af dem er den mest prestigefyldte af dem alle - Bedste Film. Filmens skuespillere blev også hædret ved prisuddelingen.

Michelle Yeoh vandt for Bedste Kvindelige Hovedrolle. Det er første gang, at en asiatisk kvinde vinder prisen i den kategori.

Samtidig tog Jamie Lee Curtis og Ke Huy Quan priserne for henholdsvis Bedste Kvindelige og Bedste Mandlige Birolle.