Iværksætterspire: Det giver mod og blod på tanden   

Merete Lindstrøm Tirsdag, 20. december 2022 - 08:56

Avaaraq Lennert noterer flittigt i sin nyerhvervede notesbog under et arrangement i GrønlandsBanken, der skal inspirere og informere kvindelige iværksættere om livet som selvstændig erhvervsdrivende.

Avaaraq Lennert har arbejdet for Munch Gruppen de seneste tre år på lufthavnsprojektet i Nuuk. Hun ved derfor om nogen, at der er lagt op til et kæmpe ryk ind af turister, når lufthavnen efter planen står klar i 2024.

- Der er pres på Nuuk for at blive klar til at modtage mange flere turister. Der er allerede gået tre år af byggeriet og der er nu kun to tilbage. Vi vil gerne starte et hotel tæt på lufthavnen, som skal inspireres af en blanding af grønlandsk og international kultur, fortæller Avaaraq Lennert til Sermitsiaq AG.

Styr på finaner og lovgivning

Hun og hendes portugisiske kæreste, der har været boreoperatør i Munck i over to år, og som nu arbejder ved GNC Nuuk, har længe tænkt på at starte som selvstændige i den voksende turistindustri, derfor takkede hun ja til invitation til arrangementet for kvindelige iværksættere, som hendes bankrådgiver sendte.

Både Avaaraq Lennert og hendes kæreste Fernando Silva har arbejdet på lufthavnsprojektet i Nuuk Privat

Arrangementet byder på mad og drikker og goodiebags til deltagerne og der er en optimistisk stemning hele aften, hvor blandt andre Louise Lynge og Britta Keldsen fortæller om hver deres oplevelser som iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende.

- Det er en god mulighed for at få inspiration og ideer til at starte en virksomhed. Det er et rigtig godt skub til at komme videre, siger Avaaraq Lennert om arrangementet.

Ud over de personlige historier, så er der også oplæg om finansiering, forsikringer, lovgivning og alt det mere praktiske, der skal være på plads. Og så er der gode råd til, hvordan man får succes med sin drøm fra flere oplægsholdere.

Det er ok at fejle

Et af rådene går rent ind hos Avaaraq Lennert.

- Giv slip på kontrollen. Man kan ikke kontrollere alt og hvis man falder skal man rejse sig igen. Vi kommer til at fejle ind imellem uanset hvad, så derfor er det vigtigt at kunne rejse sig igen. Det har jeg jo også oplevet før både i arbejdet og i livet. Man skal altid kunne rejse sig igen, så er man blevet stærkere. Det er også vigtigt med netværk og det er det her arrangement super godt for.

Hun stråler af entusiasme og energi, da eventet når sin slutning, og er ikke i tvivl om, at det har været en god investering af tid at komme.

- Mit hjerte banker lidt hurtigere lige nu. Nu ved jeg, hvor jeg skal søge, hvad der skal til for at starte og, hvilke spørgsmål vi skal stille os selv, før vi begynder.