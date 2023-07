Iværksætteri: Sikkersoq har givet pølseboden nyt liv

Redaktion Lørdag, 08. juli 2023 - 15:30

I den gamle pølsebod ved havnen i Qaqortoq kan man i dag finde en guldgrube af kunst og håndværk fra over 40 forskellige grønlandske kunstnere og kunsthåndværkere.

Det er Sikkersoq Hansen, ejer af virksomheden Amazing Tours Greenland, der står bag den nye butik, der åbnede i maj.

Hun startede oprindeligt med at have hjemmebutik i sin fars hus i byen, og har siden 2021 samlet og købt kunst fra personer landet over. Sikkersoq Hansen er uddannet arktisk turistguide, som en af de første fra Campus Kujalleq i 2013, derudover er hun uddannet serviceøkonom og i 2017 uddannet adventureguide fra Island.

Drømmen er at kombinere butikken med et arbejde som guide i hendes virksomhed.

- Jeg er ikke rigtig startet med turene endnu. Det har været planen, at jeg skulle have ture i Sisimiut, men så flyttede jeg hertil, og jeg blev nødt til at starte på noget.

Faktisk var planen, at Sikkersoq Hansen skulle arrangere guidede ture og åbne et vandrehjem i Sisimiut, hvor hun oprindeligt er fra.

Lang optakt

- Men så flyttede jeg til Qaqortoq og snakkede med en veninde om at åbne en outdoorbutik, fordi jeg synes, at vi mangler det hernede i Sydgrønland. Vi begyndte at kigge lidt rundt og tog til nogle kurser, men så flyttede hun til Nuuk, og det gik lidt i vasken.

Lokalet, der altså før har været en pølsebod, har stået tomt i to år, og da muligheden bød sig, lejede Sikkersoq Hansen sig ind. Der har dog været en lang optakt op til, da Sikkersoq også har arbejdet som lærer på Campus Kujalleq og i Kangerlussuaq.

Læs hele artiklen om Sikkersoq´s iværksættereventyr i avisen Sermitsiaq: