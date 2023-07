Iværksætteri: God start for den nye restaurant i Aasiaat

redaktionen Lørdag, 22. juli 2023 - 15:55

Manglen af en restaurant i stilfulde og hyggelige omgivelser i Aasiaat fik iværksætterparret Michala Olsen og Thomas Melchior Jensen til at åbne byens nye spisested, Restaurant Northstar i april, og restauranten er allerede blevet et hit blandt byens indbyggere, siger Michala Olsen.

Parret havde begge en stilling på fiskefabrikken Polar Raajat, før de kastede sig ud i iværksætterbranchen. Men der er ikke tid til at smække benene op på sofabordet, når man først er kommet i gang med et ambitiøst iværksætterprojekt. Til gengæld giver iværksætterlivet mere frihed til selv at udvikle sine egne idéer, siger det travle par. Derudover er Thomas Melchior Jensen blevet medejer af byens skibsværft, Sisak Teknik A/S, og er blevet ansat som direktør på selskabet.

Idéen opstod under aftensmaden

Det var under en ganske almindelig samtale under aftensmaden, at idéen om at have egen restaurant i Aasiaat opstod.

- Min kæreste drømte om at have sin egen restaurant, og da jeg har selv har joberfaring fra restauranter og caféer, besluttede vi hurtigt at åbne en ny restaurant. Vi begyndte straks at udvikle idéer til projektet, og så købte vi den tidligere billiardklub inde i byen i efteråret sidste år, siger Michala Olsen.

Parret gik selv i gang med en totalrenovering af huset, og byggede en tilbygning, hvilket optog det meste af parrets fritid i en længere periode.

