Iværksætteriet blomstrer i Diskobugten

Iværksætteriet vinder frem i Diskobugten, og antallet af nyopstartede samt allerede veletablerede virksomheder, der ønsker udvikling og vækst er ligeledes stigende. Det er primært opførelsen af atlantlufthavnen i Ilulissat, som forventes at blive taget i brug inden udgangen af 2024, der for alvor har sat skub i iværksætterdrømme hos mange, vurderer rådgivnings- og finansieringsselskabet Nalik Ventures A/S, der var på rundrejse i Diskobugten for at mødes med både iværksættere og allerede etablerede virksomheder i slutningen af maj.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Flere iværksættere er også begyndt at benytte sig af finansieringsmulighederne fra Nalik Ventures, hvilket tit danner grundlag for realisering af iværksætterdrømme. Det siger Allan Chemnitz, som er manager i Nalik Ventures A/S, og Claus Christoffersen fra Inuva, som blev brugt som ekstern konsulent under rejsen til Diskobugten.

Flere vælger turismeerhvervet

Delegationen fra Nalik Ventures, som aflagde besøg i Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat og Qeqertarsuaq, kunne hurtigt konstatere, at interessen for iværksætteriet er stigende, og at stigende antal virksomhedsejere ønsker at videreudvikle deres virksomheder, siger Claus Christoffersen, som er medejer af virksomheden Inuva, der blandt andet laver rådgivning og idéudvikling for iværksættere og erhvervsdrivende.

- Et stigende antal iværksættere ønsker at starte en virksomhed indenfor turismeerhvervet og passagersejlads primært på grund af lufthavnsbyggerierne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat, siger han.

