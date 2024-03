Iværksætter: Der er fortsat meget at kæmpe for

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 08. marts 2024 - 10:46

Den danske virksomhed Roccamore – der er en sammentrækning af de italienske ord for fæstning (roccaforte) og kærlighed (amore) – har de senere år formået at skabe sig en position på markedet for stiletter og pumps, der er til at holde ud at gå i. Samtidig insisterer stifter og direktør Frederikke Antonie Schmidt på at gøre tingene på sin egen måde, og hun opfordrer kvinder til at stå stærkere og tro på egne ideer, selvom det kan være svært at skaffe investering.

– Jeg har altid fået at vide, at jeg larmede for meget, fyldte for meget, og i det hele taget bare var for meget, så da jeg skulle skaffe investorer til mit projekt, var det meget svært. Jeg har ingen økonomisk uddannelse, ingen iværksættererfaring og var egentlig ikke god i skolen til at gøre, hvad der blev sagt, fortæller Frederikke Antonie Schmidt, der alligevel på ni år er gået fra at sælge 300 par sko om året til i dag at sælge 30.000.

Selvom der som udgangspunkt er masser af sko i verden, så var Frederikke Antonie Schmidt – der er uddannet skodesigner – overbevist om, at der var et marked i modebranchen for ergonomisk, håndsyede højhælede stiletter, pumps og støvler. I samarbejde med en ortopædisk håndskomager udviklede hun en særlig sål med større støtte i svangen og en lille pude, der pressede op under forfoden, hvorved kontaktområdet under hele foden blev større. På den måde blev vægten fordelt og trykket på forfoden formindsket.

Future Greenland Denne artikelserie er udarbejdet i samarbejde med GE i forbindelse med årets Future Greneland.

Men én ting er at have forstand på sit fag. Noget andet er at udarbejde projektplaner, budgetter og gå tiggergang blandt fonde og investeringsselskaber, der primært består af mænd, der grundlæggende ikke forstår behovet for ergonomiske stiletter.

I 2014 besluttede Frederikke Antonie Schmidt derfor at forsøge sig med crowdfunding af projektet på den amerikanske platform Kickstarter.

– Jeg endte med at crowdfunde dobbelt så mange penge, som jeg havde bedt om, hvilket muliggjorde at jeg kunne komme i gang med den første kollektion, som jeg fik produceret i Spanien.

Crowdfunding og dyre lærepenge

Men lærepengene fra Spanien var dyre, og hun måtte ud igen og finde nye investorer, så hun kunne rykke produktionen til en fabrik i Italien. Derfra er det gået stille og roligt fremad, nogle år bedre end andre. Men hele tiden ud fra en klar strategi om at følge sin mavefornemmelse og gøre det, der føltes rigtigt. Og det handler blandt andet om at udvise ansvarlighed. Noget som modebranchen ikke ligefrem er kendt for.

Frederikke Antonie Schmidt Dansk iværksætter. Stifter og kreativ direktør for skotøjsvirksomheden Roccamore, der har særlig fokus på højhælede sko. Virksomheden har i dag 65 ansatte og forretninger i flere danske byer samt websalg til hele verden. Uddannet skodesigner fra designskolen Polimoda i Firenze, hvor hun boede i flere år indtil hun vendte tilbage til Danmark og startede Roccamore. Udgav i 2023 bogen ”Rebel”, der handler om livet som kvindelig iværksætter.

– Det mest bæredygtige er jo at undlade at producere noget som helst. Derfor taler jeg hellere om ansvarlighed, transparens og respekt i værdikæden. Jeg mener at fremtidens virksomheder er dem, der ikke er bange for at vise hele deres værdikæde frem, og derfor er der i dag i 30 procent af min kollektion en QR-kode i skoen, som kunden kan scanne og spore helt tilbage til den ko, hvor skindet stammer fra. Jeg har valgt at bruge skind fra danske køer, der går frit i modsætning til størstedelen af verdens modevirksomheder, der benytter skind fra brasilianske køer, der står i små bure foret med madrasser, så de ikke kan bevæge sig og ødelægge skindet. Derudover har vi fra begyndelsen arbejdet imod overproduktion og spild, og vi anvender så meget af skindet som overhovedet muligt, fortæller Frederikke Antonie Schmidt, der igennem alle årene har haft store udfordringer med at overbevise danske investorer om sit forretningskoncept. I stedet har hun hentet finansieringen i udlandet, hvor hun oplevede en større åbenhed for projekter, der faldt udenfor rammen.

Ligeværd og lige muligheder

Frederikke Antonie Schmidt har ikke tidligere været i Grønland, men ser umiddelbart et stort potentiale for iværksætteri og spændende forretningskoncepter.

– Jeg tror virkelig, at man kan markedsføre et produkt fra Grønland, hvis man forstår at fortælle historien tydeligt måske med udenlandske investorers hjælp. Rent markedsføringsmæssigt har man jo noget helt unikt i Grønland, som meget få mennesker i resten af verden kan kopiere. Der er bestemt nogle greb at arbejde med, siger hun og håber at også de grønlandske kvinder er klar på at samle stafetten op og kaste sig ud i iværksætteriet – også selvom det kan være svært at skaffe finansiering.

– Kun 0,1 procent af funding i Danmark går til start-up virksomheder med udelukkende kvindelige stiftere, fortæller Frederikke Antonie Schmidt med henvisning til en rapport fra Unconventional Ventures fra 2022. I en europæisk kontekst lyder tallet på 1,5 procent i 2022. Derfor er der stadig meget at kæmpe for.

– Ligestilling handler i høj grad om ligeværd og lige muligheder for kvinder som for mænd. Vi har desværre fortsat et samfund, der fremelsker en kultur hvor mænd sidder på magten, og jeg er sikker på at verden ville se meget anderledes ud, hvis flere kvinder sad på landets topposter.