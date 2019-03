Iværksættere: Kom og oplev naturen

Toke Brødsgaard Lørdag, 30. marts 2019 - 08:57

Kender man bare lidt til de to stiftere af Two Ravens, Adam Mike Kjeldsen og Thorlak Skifte Nielsen, kommer det næppe som nogen overraskelse, at de nu realiserer drømmen om at springe ud som adventure guider.

Naturen som DNA

De to iværksættere lever og ånder for de oplevelser, de får i naturen. De er vokset op med ski under fødderne og vind i håret. De er vokset op i henholdsvis Maniitsoq og Aasiaat og bruger meget af deres fritid sammen med venner på at nyde vores smukke bagland her i Nuuk.

Dette vil de nu meget gerne dele med både lokale og udefrakommende. Derfor har de startet virksomheden Two Ravens, der betyder to ravne.

Den gode historie



Hele idéen bag at få folk med ud i naturen er at skabe minder og gode fortællinger, som deres gæster kan tage med hjem og glæde andre med. Allerede fra dag et var der efterspørgsel efter deres vinterture. I første omgang har det været sneskoture, der har været på programmet. Her er turene gået til toppen af Lille Malene, om i baglandet og til udsigten, der er en noget længere tur.

Turene sælges via Tupilak Travel, Guide to Greenland og via deres egen hjemmeside.

Meget på programmet

I første omgang er det vinterture, der er på programmet med sneskoture, overnatninger i tippie telt eller i en snelomme, hvor nordlys og stjerner er loftet. Senere på året kommer der meget mere på

programmet. Dette vil dels være med udgangspunkt i Nuuk og fra vandrehjemmet i Kapisillit.

Endnu vil de to ikke løfte sløret for konkrete ture, men fortæller, at der er vandreture, sejlture, fisketure, skiture og meget, meget mere i vente. Står det til de to er der ingen grænser for, hvad der er muligt, så længe det er ude i naturen.

Gradvis opskalering

Ingen af de to har egentlige guideuddannelser endnu, men har færdes i naturen hele deres liv og kender Nuuks bagland bedre end de fleste. De vil begge meget gerne til eksempelvis Canada for at blive uddannede adventure guides, men først skal der gang i forretningen.

I opstarten har de været godt hjulpet på vej af en række venner og familie, der har assisteret med coaching, hjemmeside og moralsk opbakning. De har begge arbejde ved siden af Two Ravens, men meget

fleksible arbejdspladser, der bakker op om deres aktiviteter. Målet er i følge deres forretningsplan, at de begge indenfor de næste to år vil kunne leve af guidning.

Ture for alle

Adam og Thorlak håber på, at både lokale og turister vil købe deres ture. Ikke mindst da de meget gerne vil inspirere flere lokale til at tage ud i naturen hele året og bruge de muligheder, der er, både hvad angår oplevelser og udnyttelse af ressourcer. På turene tilbyder de også deres gæster at smage på lokale specialiteter, og det er en fast del af oplevelsen.

– Naturen er for alle og det skal vores ture også være, understreger de to indehavere af virksomheden, Adam Mike Kjeldsen og Thorlak Skifte Nielsen.