Iværksættere klar til eksport

Redaktionen Lørdag, 24. juli 2021 - 08:34

Inuit Quality Clothes of Greenland er et brand. Et grønlandsk tøjmærke med succes. Men det er også en arbejdsplads for en halv snes medarbejdere i Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

For selv om produktionen af de mange varer i sortimentet ligger i udlandet, skal der sælges og distribueres, og det foregår alt sammen fra Nuuk.

Møde i Canada

Historien om Inuit Quality Clothes of Greenland begyndte i Canada for snart ti år siden. To grønlandske butiksindehavere mødtes i 2012 på en indkøbstur til en tøjmesse, hvor de begge var i markedet for canadiske vinterjakker.

Det var Dorthea Brinch Rødgaard, som har butikken Timimut i Qaqortoq, og Hanne Eva Kristiansen, der ejer modebutikkerne Anuni i Aasiaat og Sisimiut. Som butiksindehavere har de iværksætter-gener i blodet – og da kemien var god, blev de enige om at starte det fælles selskab Inuit Quality Clothes of Greenland.

– Vi havde et fælles ønske om at producere selv – og det skulle selvfølgelig være tøj med grønlandske designelementer. Så det ene ord tog det andet, og pludselig var vi i gang, fortæller Dorthea Rødgaard til Sermitsiaq.

– Det er jo en del af iværksætter-genet, at der ikke er langt fra tanke til handling.

