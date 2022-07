Iværksætterdrømme knust i Niaqornaarsuk

Redaktion Lørdag, 16. juli 2022 - 11:34

Iværksættervirksomheden Upaluk I/S i Niaqornaarsuk, som blev startet i december 2019 af Arnánguak Jeremiassen og Ludvig Jeremiassen, modtog 18 tons sælspæk for 10 kroner per kilo og over 400 sælskind fra de lokale fangere fra Kangaatsiaq og de omkringliggende bygder sidste år.

Virksomheden, som sideløbende producerer hjemmelavet tøj, har ligeledes planer om fuld udnyttelse af hele sælen ved at producere tørret sælkød i den nærmeste fremtid.

Den lille virksomhed har ligeledes været i kontakt med mulige samarbejdspartnere forskellige byer og bygder med henblik på at udvide deres forretningskonceptet, som de mener kan sætte gang i de lokale erhvervsliv rundt omkring i Grønland.

Skind og spæk

Niaqornaarsuk bliver ikke anløbet af fragtskibe i perioden fra december frem til april, og Upaluk I/S var nødsaget til at stoppe for al sælskinds- og sælspækindhandlingen i december sidste år, da fryse- og opbevaringsdepoterne blev fyldt op.

I den forbindelse udtalte kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik, at de selvstændige erhvervsdrivende selv må transportere deres produkter enten til Aasiaat eller Kangaatsiaq i den periode bygden ikke bliver anløbet af bygdeskibe.

