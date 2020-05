Iværksætter Daniel Skifte er død

Thomas Munk Veirum Lørdag, 16. maj 2020 - 10:12

Daniel Skifte var blandt andet med til at stifte fiskerivirksomheden Halibut Greenland i Ilulissat, og han var også aktiv i en række andre selskaber i fiskeriet. Han døde i denne uge 62 år gammel.

Fisker og fangerorganisationen KNAPK skriver således i et mindeord:

- Daarngo(Daniel Skifte, red.) er gået bort alt for tidligt – han har været med til at løfte fiskeriet i landet, og han var med til at reformere hvervet. På grund af hans arbejde er der konkurrence. Han har således været med til at sætte prisen op på hellefisk, da han boede i Ilulissat, hvor han var med til at stifte Halibut Greenland.

- Han stod centralt ved stiftelsen af selskabet. Daarngo, du er en af grundende til, at fiskerne modtager penge, som de fortjener. Fiskerne er meget taknemmelige for dit arbejde, skriver KNAPK.

Daniel Skifte var også aktiv i arbejdet for at få gang i eksport af vand fra Grønland som bestyrelsesmedlem i virksomheden NAFWA.

Om det skriver tidligere folketingsmedlem og bestyrelseskollega Niels Ahlmann-Ohlsen i et mindeord:

- Da nyheden om Daniel Skiftes alt for tidlige død spredte sig som en lynild, skabte det stor sorg ikke bare i Grønland men også i resten af Kongeriget. Daniel Skifte var visionær og stræbsom. Han virkede i alle henseender for sin familie og for grønlandske interesser, og var blandt den gruppe af fremsynede erhvervsfolk, der for 8 år siden besluttede at stifte NAFWA s.m.b.a. (North Atlantic Fresh Water Alliance), hvor han til sin død var bestyrelsesmedlem.