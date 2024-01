Ivaaraq-sagen: Familien føler sig svigtet af systemet

Jensine Berthelsen Tirsdag, 09. januar 2024 - 11:53

Mormor til drengen, Maibritt Lothsen, har først måttet bruge kræfter på at komme sig over chokket over, at hendes datter, den multihandicappede Linda er blevet seksuelt misbrugt på døgninstitutionen for multihandicappede Ivaaraq i Qaqortoq.

I den mest sårbare tid for familien, lige efter drengens uventede ankomst, kunne det ikke gå hurtigt nok for myndighederne at træffe beslutninger.

Afgørelsens hovedpunkter: Familien Lothsen har hjemkommune i Avannaata Kommunia, men Kommune Kujalleq har uden forudgående aftale med hjemkommunen truffet en afgørelsessag. Her er nogle hovedpunkter i afgørelsen: 2. september 2022 fødte multihandicappede Linda en søn som følger af seksuel misbrug på døgninstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq.

6. september 2022 skulle mormor Maibritt Lothsen have givet udtryk for at hun ikke ville træde ind som værge for sit barnebarn.

7. september 2022 træffer Kommune Kujalleq en beslutning om at give en navngiven person som værge for drengen.

9. september 2022 træffer Kommune Kujalleq en afgørelse om at drengen skal på døgninstitution i Nuuk.

Men det vidste mormor Maibritt Lothsen ikke noget om, for hun var i den første periode i chok og gjorde alt for at beskytte sin multihandicappede datter, men hun oplevede, at systemet arbejdede imod den lille familie i stedet for at tage hånd om familiens situation:

- Lige fra begyndelsen, hvor jeg fandt ud af at min datter var blevet seksuelt misbrugt på døgninstitutionen, som jo skulle beskytte og passe på hende, har jeg følt at blive skubbet til side hele tiden, fortæller Maibritt Lothsen til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Jeg var selvfølgelig i chok, da mit barnebarn kom til verden og var ude af stand til at tænke rationelt i forhold til situationen, og jeg havde meget svært ved at forholde mig til, at min datter havde født et barn. Men derfra til at myndighederne, uden min viden, har truffet afgørende beslutninger om at fjerne mit barnebarn fra os er endnu et nederlag, som jeg har måttet forholde mig til.

Får besked 10 måneder efter afgørelse

Sermitsiaq.AG er kommet i besiddelse af et afgørelsesbrev fra Kommune Kujalleq om, at drengen allerede 11 dage efter drengens fødsel, skulle have en værge, da "Maibritt Lothsen har udtrykket sig, at hun ikke var interesseret i, at indtræde som værge til unavngivet dreng..."

Men mormor Maibritt Lothsen vidste ikke noget om, at hendes barnebarn var blevet fjernet permanent fra familien:

- Nok kun dem, der har stået i samme situation som os, kan sikkert forstå at en så uventet situation kan føre til chokreaktioner. Måske har jeg udtrykt mig på en måde, der kan forstås som, at jeg ikke vil mit barnebarn, men det har intet på sig, for i den første periode kæmpede jeg for min datter og kæmpede en forgæves kamp for at få hende væk fra døgninstitutionen, hvor hun er blevet krænket og misbrugt. Men at myndighederne bruger situationen til at træffe en så afgørende beslutning, havde jeg ingen forestilling om, ikke før jeg 10 måneder efter afgørelsen får indsigt i, at mit barnebarn var blevet sendt til et børnehjem.

Fik at vide at drengen skulle undersøges på DIH

Maibritt Lothsen kom under traumebehandling hos en psykolog umiddelbart efter drengens fødsel. Det var under en samtale med en psykolog, hun blev ringet op og fik at vide, at myndighederne havde besluttet at sende drengen til undersøgelse på Dronning Ingrids hospital, da hans mor er multihandicappet og er epileptiker.

- Sagsbehandleren sagde, at mit barnebarn skulle flyves til Nuuk med henblik på at blive undersøgt for eventuelle arvelige sygdomme. På intet tidspunkt er jeg blevet gjort bekendt med, at mit barnebarn ikke blot skulle undersøges, men at han også skulle anbringes på børnehjem. Det fandt jeg først ud af 10 måneder senere, da jeg fik indsigt i afgørelsesbrevet.

Blev lovet at få barnet til sig

Maibritt Lothsen har ikke meget tiltro tilbage, når det drejer sig om myndighedernes behandling af hele sagen. Hun fortæller, at hun er blevet lovet, at hun kan få barnet til sig, når hun er klar.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi bliver modarbejdet, nogle gange føles det som var det os, der ikke er ofre men som nogle, der har begået en forbrydelse. For jeg støder panden mod muren, hver gang jeg forsøger at beskytte min datters og barnebarns tarv. De lovede mig jo, at jeg kunne få mit barnebarn, når jeg var klar, men brevet viser jo, at myndighederne allerede umiddelbart efter fødslen havde truffet en afgørelse om at fjerne barnet fra os, og det er en smerte oveni den smerte, vi allerede er blevet påført, siger Maibritt Lothsen til Sermitsiaq.AG, og hun fortsætter:

- Nu har jeg forsøgt at få mit barnebarn flere gange. Det er meget vigtigt, at han på et tidligt tidspunkt lærer at forholde sig til, at hans mor er multihandicappet, og at det bliver naturligt for ham at vide hvorfor han ikke kan være hos sin mor, så da chokket havde lagt sig over at min datter var blevet misbrugt, havde jeg planer om at han ikke bliver afskåret fra sin mor og sin familie ved at jeg tager mig af ham, men vi bliver forhindret i at blive forenet, fortæller en meget frustreret mormor til drengen, der pludseligt og uden nogen forvarsel kom til verden som følge af seksuel misbrug af hans multihandicappede mor, Linda, som skulle være i beskyttede forhold på døgninstitutionen for multihandicappede.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få kommentar fra Kommune Kujalleq, blandt andet om hvorfor kommunen har truffet en så afgørende beslutning udenom familien og familiens hjemkommune, Avannaata Kommunia.