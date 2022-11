Ivaaraq-forældre: Vi er stadig utrygge

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. november 2022 - 17:44

Døgntilbud til personer med handicap nedprioriteres af politikerne.

Så klar er en forældregruppes mening. De seks forældre, som har sendt en pressemeddelelse med flere krav til politikerne, har alle et barn, der bor i døgntilbuddet Ivaaraq i Qaqortoq.

- Som forældre er vi bekendte med, at der er tre dagvagter af gangen i hver afdeling i Ivaaraq. Dermed kan vi allerede se, at kravet om to medarbejdere til bleskift og generel hygiejne ikke kan overholdes, siger en mor til et voksent barn, der er beboer i Ivaaraq, Arnanguak Schmidt til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller, at forældrene er vidende om, at kravet om, at der altid skal være to til bleskift, hygiejne og nattevagter, altid har eksisteret.

- Det er bare ikke godt nok, at der ikke sker efter den voldsomme episode i starten af september, siger hun.

Kræver flere forbedringer

Forældrene i Ivaaraq blev i starten af september oplyst om, at der er sket en uventet fødsel i døgntilbuddet, og at der pågår en efterforskning af et seksuelt overgreb på stedet.

Manglende tiltag for at sikre beboernes sikkerhed, er frustrerende for forældrene, påpeger Arnanguak Schmidt. Forældregruppen har i en pressemeddelelse fremsat flere krav for at forbedre forholdene i døgntilbuddet.

Blandt kravene er en opdeling af Ivaaraq og eventuel flytning af den ene afdeling, da der er mangel på personale i Qaqortoq. Flere personale, så kravet om to medarbejdere til hygiejniske opgaver kan efterkommes og generelt bedre tilsyn af forholdene i døgntilbuddet.

Mangelfuld tilsyn

- Der er for lidt viden i Grønland omkring multihandicap. Det afspejles helt klart i det mangelfulde tilsyn, der har været. Vores børn, beboerne er umyndiggjorte, og dermed er vi forældre værger for vores børn, men bliver aldrig taget med på råd, når der er tilsyn af døgntilbuddet. Forældre skal inddrages mere, så tilsynet kan have en bedre forståelse af, hvordan beboerne har det, siger Arnanguak Schmidt.

Arnanguak Schmidt påpeger, at forældregruppen generelt er glade for de faste medarbejdere i Ivaaraq, men at nomeringen bør være højere, så der kan være aktiviteter og træning for beboerne.

- Institutionen bør have fokus på beboernes livsvilkår og ikke kun være en opbevaring. Det er ikke nok med kun mad, bleskift og søvn for vores børn, siger hun.

Departementet for børn, unge og familier oplyser til Sermitsiaq.AG, at departementet er i gang med at skrive en skrivelse, som skal stiles direkte til forældregruppen.