Ivaana slår danske modstandere i kickboxing

Kassaaluk Kristensen Mandag, 25. september 2023 - 15:41

Ivaana Mølgaard på 19 år har i snart i et år dyrket kickboxing. Hun har flere års erfaring med Taekwondo, da hun boede i Grønland, men da hun flyttede til København var hendes interesse i sporten kickboxing vækket til live.

Og nu kan hun kalde sig for mester i kickboxing for de nordiske lande i vægtklassen under 55 kilo.

- Det er helt vildt. Det er min første deltagelse i turneringen Nordic Open, og det er fantastisk en følelse at vinde i den kategori, som jeg har deltaget i, fortæller Ivaana Mølgaard til Sermitsiaq.AG.

Hun har allerede besluttet sig for at blive endnu bedre og komme helt i topform, så hun i fremtiden kan kæmpe mod erfarne kampudøvere.

Fascination af sporten

Sverige, Norge og Danmark har deltagere i Nordic Open, som blev afholdt i København den 23. september. Ivaana Mølgaard er allerede fascineret af de andre kampudøvere, der kæmpede mod hinanden i de højere discipliner.

- Jeg er meget fascineret af de norske og svenske deltageres niveau under kickboksningen K-1, som er en højere disciplin end den jeg kæmpede i. Det vil jeg gerne kunne, og jeg har allerede sat mig et mål om, at jeg vil deltage i den disciplin om måske tre år, siger Ivaana Mølgaard.

Hun fortæller, at der er mere frirum i kickboxing i forhold til taekwondo, som hun kender godt. Selvom de to sprotsgrene kan minde om hinanden, så er der flere teknikker i kickboxing, også i forhold til spark og slag.

Vil ind i landsholdet

- Det er meget godt, at jeg har kunnet videreudvikle mine teknikker fra taekwondo ind i kickboxing. Jeg drømmer om at komme på landsholdet for Danmark, så jeg kan dyrke sporten på eliteplan, siger Ivaana Mølgaard,

Hun går på nuværende tidspunkt i gymnasiet, men overvejer allerede at tage en uddannelse i Danmark, så hun kan fortsætte at dyrke sporten.