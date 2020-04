IttuWoman lukker

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 19. april 2020 - 08:39

Kvindetøjsbutikken IttuWoman, der har lokaler i 1. sal i Nuuk Center skal lukke. Lukkedagen er ikke fastsat endnu, men butikken sælger nu varerne til over halv pris.

Ejeren af Ittu-butikker, Ittu Hviid, forklarer overfor Sermitsiaq.AG, at der har været flere udfordringer med både lokalen, vandskader i beholdningen og nu coronakrisen.

- Coronakrisen kradser og er helt klart medvirkende til lukningen. Men den er ikke den eneste grund til, at vi nu har besluttet at lukke IttuWoman, siger ejeren af Ittu-butikkerne Ittu Hviid.

En kombination på udfordringer vedrørende lokaler, vandskader i varedepotet og lockdownen får butikken til at sælge ud før lukning.

Ejeren mener dog, at lukningen skal anses som midlertidig.

- Jeg synes ikke, at vi lukker IttuWoman for altid. Vi er nødsaget til at lukke for nu, da situationen har været stramt i en længere periode. Nu samler vi energi, før vi forsøger igen på et andet tidspunkt, siger han.

Han fortæller, at de fire ansatte i IttuWoman fortsætter deres uddannelse, når butikken lukker.

Risiko for underskud

For Ittu-butikkerne har den seneste måneds lukning af butikker betydet, at omsætningen er mere end halveret.

Så selvom ejeren har lavet kreditaftaler med leverandører, så vil coronakrisen stadig give en lunken pengetank.

- Der skal en vis fornuft til for at drive virksomhed. Der er stor risiko for, at IttuWoman giver underskud, på grund af de flere udfordringer, den er forbundet til. Hvis vi ikke selv siger stop, så vil banken eller leverandørerne sige stop på et tidspunkt, og kræve deres penge, forklarer Ittu Hviid.

- Krisen gør ondt, det skal ikke være en hemmelighed at den gør meget ondt, siger han.

Ittu Hviid er en dreven forretningsmand, der igennem flere år har drevet blandt andet Ittu.Net, der sælger sportstøj.

Han fortæller at trods coronakrisen har butikken prioriteret ansattes løn, og at de alle holder modet oppe.

- Vi har valgt at prioritere de ansattes løn først. Vi skal klare det sammen. Derfor må vi slippe alt det, vi kan slippe, for at redde det, der kan reddes, forklarer han.