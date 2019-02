Ittoqqortoormiit: Byens eneste værtshus mister alkoholbevilling

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. februar 2019 - 11:28

På det kommende økonomiudvalgs-møde i Kommuneqarfik Sermersooq på torsdag er der lagt op til, at politikerne inddrager Uninnguaq Towers alkoholbevilling fra den 7. marts.

Forklaringen på at inddrage bevillingen skyldes, at kommunen er blevet orienteret om, at bevillingshaveren Marius S. Madsen er flyttet til Nuuk.

- Den daglige drift af virksomheden skal ledes af bevillingshaveren eller en bestyrer godkendt af Kommunalbestyrelsen, jf. alkohollovens § 7. Koncernservice vurderer, at bevillingshaveren ikke er i stand til at leve op § 7 på grund af fraflytningen, står der i sagsfremstillingen.

Dialog ikke muligt

Koncernservice i kommunen har forgæves forsøgt at få en dialog med indehaveren af alkoholbevillingen, hvorfor en permanent inddragelse af alkoholbevillingen anbefales.

Det lokale kommunekontor har oplyst, at det er bekendt med, at en anden person - Erling Madsen - hver 14. dag eller 1 gang om ugen holder Uninnguaq Tower åben, og at han i øvrigt vil søge om en alkoholbevilling.

En alkoholbevilling gives imidlertid til en person og ikke selve udskænkningsstedet, understreges det i sagsfremstillingen. Derfor skal Erling Madsen i gang med at ansøge om en alkoholbevilling, hvis Uninnguaq Tower skal have mulighed for at servere øl og alkohol.