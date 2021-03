Ittoqqortoormiit: Børn kan færdiggøre folkeskolen i deres by

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 16. marts 2021 - 13:21

Skoleelever fra Ittoqqortoormiit har været nødt til at flytte over 1000 kilometer væk hjemmefra som 13-14-årige for at gøre folkeskolen færdig i Nuuk.

Men nu skal denne ordning være slut, skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Efter sidste uges møde i kommunalbestyrelsen, får skolen i Ittoqqortoormiit nu mulighed for at undervise de store elever til og med 10. klasse, oplyses det.

- Det er fantastisk for både eleverne og skolen. Nu kan vi ansætte flere uddannede lærere og tænke mere langsigtet. Det får vi en meget bedre skole af, siger skoleinspektør Jonathan Petersen.

Tilpasningsproblemer

Ifølge kommunens hjemmeside ønsker nogle børn at tage til Nuuk for at færdiggøre folkeskolen.

Skoleinspektøren kan sagtens genkende billedet af eventyrlystne unge mennesker, men eventuelle problemer opstår først, når de unge allerede er kommet til Nuuk, påpeges det.

- Vi ser hos nogle af de elever, der er ivrige efter at komme ud i nogle nye omgivelser, har svært ved at tilpasse sig. Nogle gange får de også sværere ved at passe deres skole, fordi der ikke er daglig kontakt til forældrene, lyder det fra Jonathan Petersen.