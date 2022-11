Ittoqqortoormiit udelukket fra fiskeriseminar

Redaktionen Lørdag, 19. november 2022 - 11:46

Fangererhvervet har i Ittoqqortoormiit har de seneste år været under stærkt pres på grund af strenge fangstrestriktioner på narhvaler og isbjørne, der er én af de vigtigste indtægtsgrundlag for fangerfamilierne. De barske forhold for fangererhvervet er derfor årsag til, at antallet af fangere er faldet drastisk, og at den yngre generation viser faldende interesse for erhvervet, fastslår de lokale fangerforening.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Sælskindsindhandlingen er den eneste indtægtskilde for fangere, og fangerforeningen og de lokale politikere har derfor længe gjort myndighederne forgæves opmærksom på vigtigheden i, at der etableres en produktionsfabrik, der foruden fiskeproduktion har kapacitet til at modtage kød fra moskusokser, sæler og hvalrosser.

Derfor var det endnu et hårdt slag for fangere i Ittoqqortoormiit, at de fik afslag på at deltage i fiskeriseminaret, som er arrangeret af Kommuneqarfik Sermersooq, og som blev afholdt i Tasiilaq den 17. og den 18. november med begrundelse for, at der ikke er et fabriksanlæg i Ittoqqortoormiit.

Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit, som er medlem i kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq og Inatsisartut finder det beklageligt, at fangere fra Ittoqqortoormiit ikke har fået en invitation til seminaret, men påpeger samtidig, at medlemmerne fra Tasiilaq og omegn i fællesforeningen for Østgrønlandske fangere, vil repræsentere Ittoqqortoormiit-fangernes interesser på fiskeriseminaret.

Oppositionspartiet Siumut i Kommuneqarfik Sermersooq og KNAPK finder udelukkelse af fangere fra Ittoqqortoormiit yderst kritisabelt.

