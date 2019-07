Ittoqqortoormiit i håbløs overlevelseskamp

redaktionen Søndag, 28. juli 2019 - 13:46

Ifølge Jens Napaattooq (PN), der er medlem af Inatsisartut, og som var borgmester i Ittoqqortoormiit fra 1997 til 2004, er bunden nået for Ittoqqortoormiit, der i de senere år har været i en håbløs overlevelseskamp, blandt andet på grund af omfattende indbyggerflugt og manglende erhvervstiltag.

Byens indbyggere har været plaget af omfattende sociale udfordringer i årene, mens Jens Napaattooq var borgmester. Men flere politiske tiltag indenfor for det sociale område har ført til, at forholdene og levevilkårene blevet bedre i de senere år, skriver Sermitsiaq.

Det længe ventet sælskindsindhandlingsanlæg, der skulle have været etableret i løbet af sommeren, er endnu ikke blevet taget i brug, ligesom byen ikke har en fiskefabrik. Det betyder, at byens tilbageværende omkring ti fangere ikke har haft mulighed for at indhandle deres fangster i flere år.

Der må ske noget

Tidligere var det muligt at eksportere isbjørneskind, narhvalstænder, ligesom der også var sælskindsindhandling i byen. Men nu er levevilkårene i Ittoqqortoormiit blevet betydelig værre i forhold til tidligere. Og resultatet er, at mange indbyggere har været nødsaget til at søge til andre byer, hvor der er bedre levevilkår og gode erhvervsforhold.

- Dette er et tydeligt eksempel på, at udviklingen stort set er gået i stå i yderområderne. Der er ikke udsigt til forbedring af forholdene, hvis der ikke bliver igangsat vigtige sociale og erhvervsmæssige tiltag i byen, siger Jens Npaattooq.

