Ittoqqortoormiit genoptager påskefest

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 14. april 2022 - 11:18

Skakklubben Hrókurinn genoptager påskefesten i Ittoqqortoormiit efter to års pause. Borgere i Ittoqqortoormiit får mulighed for at prøve kræfter med skak, cirkuskunst, musik og billedkunst, når påskefesten afholdes i byen efter to års pause.

Det oplyser skakklubben Hrókurinn i en pressemeddelelse.

Hrókurinn har holdt påskefest siden 2007 frem til 2019. På grund af Covid-19 og de afledte restriktioner har det ikke været muligt for skakklubben at arrangere påskefesten i 2020 og 2021.

- Hovedformålet med Påskefesten er at skabe glædestunder for børn og unge samt alle Ittoqqortoormiits beboere. Skakklubben Hrókurinn kom først til Ittoqqortoormiit for 15 år siden og nu antages byen for at være en slags højborg i skak i Grønland. Byen er også den by der får oftest besøg af isbjørne, skriver Hrafn Jökulsson, der er koordinator for påskefesten.

Besøg fra Island

Deltagere fra Island er Axel Diego cirkuskunstner, Linus Orri Cederborg musiker, skakspiller og cirkuskunstner og den amerikanske Sage Sovereign en meget kendt cirkuskunstner.

Påskefesten varer fra den 11. april til 20. april og programmet står på masseskak, Ittoqqortoormiits mesterskaber i skak, cirkusskole, kunstværksted og koncert.

Påskefesten er sponsoreret af Kommuneqarfik Sermersooq, Norlandair, Air Greenland, Tusass og flere islandske aktører samt Fulltingi i Island og grønlandske velgørende organisationer.