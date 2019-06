Italienske byer vandt vinter-OL

Ritzaus Bureau Mandag, 24. juni 2019 - 14:29

De italienske byer Milano og Cortina d'Ampezzo bliver værter for vinter-OL i 2026.

Det har Den Internationale Olympiske Komité (IOC) mandag afgjort i en afstemning blandt sine medlemmer.

Det er tredje gang, at vinter-OL vil blive afholdt i Italien. Sidst var i Torino i 2006.

Cortina d'Ampezzo bliver for anden gang vært eller medvært for et vinter-OL efter at have lagt by til legene i 1956. Milano debuterer som værtsby. Begge byer ligger i det nordlige Italien.

De to italienske byer slog et svensk bud fra Stockholm og Åre i mandagens afstemning. Sverige har ikke tidligere været vært for et vinter-OL, og det bliver altså heller ikke i denne omgang.

Det italienske bud fik 47 ud 82 stemmer mandag. Stockholm og Åre fik 34, mens et enkelt IOC-medlem undlod at stemme eller stemte blankt.