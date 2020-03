Italien: Første grønlænder corona-smittet

Merete Lindstrøm Søndag, 08. marts 2020 - 17:57

Den grønlandske skiløber Nuunu Chemnitz Berthelsen, der bor i Italien, har fået coronavirus. Det skriver knr.gl

Nuunu Chemnitc Berthelsen bor i den norditalienske by Brunico, hvor hun har boet i tre år.

Smittet af en kok

Smitten kommer fra en kok på hotellet, hvor Nuunu Chemntitz Berthelsen bor og træner sammen med fem andre skiløbere.

- Jeg har været syg i en uge, og jeg troede jo ikke, at det var corona, fordi jeg ikke havde de symptomer, de siger, man skal have, siger Nuunu Chemnitz Berthelsen til KNR.

Den 23-årige skiløber er fra Nuuk, men hun skal ikke hjem til Grønland, før hun er sikker på, at hun ikke smitter, forsikrer hun over for KNR.

Norditalien er ét af de områder, som den danske sundhedsstyrelse anbefaler, at man ikke rejser til på grund af smittefare. Det er også her to familier, der er i frivillige hjemme-karantæne i Nuuk, har været på skitur.

Sidste år fik alpinskiløberen en 62. plads i storslalom ved verdensmesterskaberne, mens det blev til 36. plads i slalom.