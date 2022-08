It-virksomhed støtter børneprojekt med stor donation

Redaktionen Tirsdag, 23. august 2022 - 14:22

Mælkebøttecentret, der arbejder med omsogssvigtede børn og unge, får nu en økonomisk håndsrækning af it-virksomheden Fujitsu.

Virksomheden giver en donation på 125.000 kroner i forbindelse med Mælkebøttecentrets etablering af boenheden ’Aili’ i Nuuk. Boenheden skal være et tilbud målrettet omsogssvigtede børn i alderen nul til tre år.

Med boenheden Aili vil Mælkebøttecentret sikre stabilitet i de sårbare 0-3-årige børns opvækst og være med til at undgå flere skift mellem anbringelsessteder, som flere anbragte børn i dag oplever, skriver Fujitsu og Mælkebøttecentret i en pressemeddelelse.

Skal sikre nye barnevogne

Direktøren for Mælkebøttecenteret, Kirsten Ørgaard, er glad for donationen:

- Fujitsus donation betyder blandt andet, at vi kan give børnene nye barnevogne, senge og madrasser. Det er helt essentielt for en god opstart af Aili, siger Kirsten Ørgaard, direktør for Mælkebøttecentret.

Fujitzu åbnede kontor her i landet tilbage i 2019 og forventer, at den nye boenhed vil give flere børn en god start:

Kronprinsessen på besøg

- Vi er overbeviste om, at Aili vil give endnu flere børn i Grønland en tryg og god start på livet, og kimen lægges til, at de for eksempel kan tage en uddannelse. Det er dels godt for den personlige livskvalitet, men også vigtigt for at de som voksne kan bidrage positivt til udviklingen i Grønland. Det støtter Fujitsu gerne op om, udtaler Susanne Münter, der er CSR-ansvarlig i Fujitsu.

Donationen falder samtidig med, at Kronprinsesse Mary er på besøg her i landet, hvor hun tirsdag skal besøge netop Mælkebøtten, som er er en del af Mælkebøttecentret.

Ved kronprinsessens besøg markeres det, at Mælkebøtten har 15-års jubilæum.