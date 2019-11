It-projekt bliver langt dyrere og forsinkes

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. november 2019 - 11:42

Det såkaldte ERP-projekt, som Selvstyret og kommunerne samarbejder om, skal have tilført 14 millioner kroner ekstra for, at det kan være klar til fuld ibrugtagning i slutningen af 2020. Tidsplanen for projektet er blevet ændret adskillige gange og forlænges nu med et år.

Samlet regning

I forvejen har projektet kostet skatteyderne knap 83 millioner kroner og den samlede regning forventes nu at lande på knap 97 millioner kroner.

Selvstyret har hidtil kastet knap 58 millioner kroner i ERP-projektet og kommunerne har spyttet 25 millioner kroner i projektkassen.

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq har fredag fremsat et nyt forslag til finansloven for 2020, hvor det fremgår, at Finansloven belastes med syv millioner kroner til projektet, mens kommunerne skal dække de resterende syv millioner kroner. De syv millioner fra kommunerne findes ved at reducere i bloktilskuddet.

Kommuner skal betale

For Kommuneqarfik Sermersooq, der sidste fredag indgik et budgetforlig, betyder det eksempelvis, at man nu skal finde en besparelse på over 2,5 millioner kroner, hvis kommunen fortsat vil have et rådighedsbeløb på 80 millioner kroner.

De syv millioner kroner fordeles således blandt kommunerne:

Kommune Kujalleq: -896.000 kr.

Kommuneqarfik Sermersooq: -2.586.000 kr.

Qeqqata Kommunia: -1.215.000 kr.

Avannaata Kommunia: -1.380.000 kr.

Kommune Qeqertalik: -923.000 kr.

Projektet blev udbudt tilbage i 2016 og i sommeren 2016 gik man i gang efter et offentligt udbud.

Vittus Qujaukitsoq skriver følgende i ændringsforslaget til finanslov for 2020:

Koncept ændret

- Det har imidlertid været nødvendigt at ændre tidsplanen i flere omgange, da ERP-systemet havde opstartsvanskeligheder i Kommuneqarfik Sermersooq, som var den første enhed der tog systemet i anvendelse pr. 1. januar 2018. På den baggrund har det været nødvendigt at ændre i konceptet for implementeringen af ERP-systemet i de øvrige kommuner og Selvstyret. Desuden har den krævede funktionalitet ved Skattestyreisens anvendelse af systemet vist sig at være mere omfattende end antaget ved udbuddet af ERP-systemet.